Klassiekers om even op te starten

Voor de Nintendo Switch waren er al een aantal jaren gelden al een paar emulatoren beschikbaar, zoals de Nintendo 64. Begin vorig jaar kwamen er echter twee nieuwe emulatoren uit. Deze keer was het de beurt aan de Game Boy en de Game Boy Advance. Dit waren voor mij de Nintendo hardware-apparaten waar mijn gameleven begon.

De Game Boy emulator is gratis te downloaden voor mensen met een online abonnement. Je hebt hiervoor geen Expansion Pack Membership nodig in tegenstelling tot de Game Boy Advance emulator. In dit artikel zie je de lijst met games die nu te spelen zijn op de Game Boy emulator. Dit betreft games voor de klassieke Game Boy en zijn opvolger, de Game Boy Color.

Tetris

2024 was net ingeluid toen het grote nieuws over Tetris naar buiten kwam. Een dertienjarige jongen uit Amerika had het spel als eerste uitgespeeld op de NES. Binnen 38 minuten kreeg hij het voor elkaar om de game te laten crashen. Het vastlopen van het spel wordt gezien als het uitspelen van de game. Een primeur dus voor de game die voor het eerst uitkwam in 1988.

Tetris 99 is al te spelen voor de Nintendo Switch als een soort Battle Royale-vorm. In de klassieke versie kun je op je eigen tempo proberen een zo hoog mogelijke score te halen. Daarnaast is de soundtrack van de game een van de meest iconische. Wie weet krijg je het voor elkaar de game voor het eerst te laten crashen op de Nintendo Switch.

Gargoyle’s Quest

Deze game van uitgever Capcom kwam origineel uit in 1990 voor de Game Boy. In deze magische RPG actie-platform game speel je Firebrand, een demon die het op moet nemen tegen mensen? Nee, tegen andere demonen en monsters. Deze game is onderdeel van een trilogie en hopelijk kun je in de toekomst ook de andere twee delen spelen op de Switch. Gargoyle’s Quest heeft naast de RPG ervaring ook elementen van een platformgame en maakte de game destijds uniek. Is de game nog steeds zo uniek? Slinger hem eens aan en probeer het zelf.

Metroid II – Return of Samus

Metroid games zijn een van mijn favoriete games om te spelen. Met de Metroid Prime trilogy kreeg Nintendo het al voor elkaar om een van de beste games ooit te maken. De meest recente Metroid game voor de Switch, Metroid Dread, was dan weer een intense ervaring met een uiterst soepele gameplay. Metroid II – Return of Samus die uitkwam in 1991 voor de Game Boy is eigenlijk niks meer waar Metroid hedendaags nog voor staat. De game heeft geen kaart, waardoor je makkelijk verdwaalt en voelt behoorlijk leeg aan in vergelijking met de hedendaagse Metroid games. Een voorbeeld van een klassieke game die hedendaags niet meer de kracht heeft van toen. Desalniettemin krijg je wel een nostalgisch gevoel bij de game.

Kirby’s Dream Land en Kirby’s Dream Land 2

Deze Game Boy games uit 1992 en 1995 worden gezien als de games waarbij de meeste gamers fan werden van Kirby. Dit komt door de verslavende gameplay en puzzels die veel moeilijker zijn dan de hedendaagse games. Het tweede deel heeft als grote verandering dat je nu met een aantal dierlijke vrienden van Kirby kunt spelen en deze ook allen een eigen kracht hebben.

Daarnaast bestaat dit deel uit zeven werelden in plaats van de vijf werelden in de voorgaande delen. Wat maakt dit tweede deel dan zo bijzonder? De zoektocht naar de kristallen waarvan er in elke wereld één te vinden is. Eenmaal compleet ontvang je een kristallen zwaard. Met name de uitdagende puzzels om de kristallen te vinden zijn enorm verslavend. Vergeet Kirby’s Return to Dream Land Deluxe en slinger beide delen eens aan voor de echte ervaringen.

Blaster Master: Enemy Below

Daar hebben we dan de eerste Game Boy Color game van de lijst. Blaster Master: Enemy Below is een platform en run and gun game oorspronkelijk uit 2000. De game springt uit in gameplay en gamedesign, terwijl de graphics niet bijzonder waren voor die tijd. Je speelt als Jason die met zijn tank S.O.P.H.I.A zich voortbeweegt door tunnels.

De game splitst zich in twee delen, het ene moment ontdek je de wereld terwijl je in je tank zit. Op een ander moment stapt Jason uit zijn bolide en verkent hij de tunnels per voet. De makkelijke gameplay zorgt ervoor dat je elk moment kunt starten om verder te gaan.

Pokémon Trading Card Game

Mijn favoriete game in deze lijst. Pokémon Trading Card Game is een korte, maar moeilijke game die zich focust op de Pokémon kaarten. Je opent niet alleen je Pokémon pakketjes om de legendarische Shiny Charizard te krijgen, je kunt daadwerkelijk een spel spelen met je verzameling. En dit is lastig, kan ik je zeggen, althans de digitale Game Boy game dan.

Je begint in de game met een standaard deck die je beetje bij beetje kunt uitbreiden. Daarvoor dien je verschillende trainers te verslaan en dat is een uitdaging. De eerste 150 Pokémon kun je verzamelen en op die manier kun je een echte Pokémon kaart meester worden! Deze turn-based game is zeer verslavend en gaf mij een aantal maanden geleden nog veel voldoening en is het waard om nog eens op te starten.

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

Dit vervolg op Super Mario Land kwam uit in 1992 is een unieke en uitgebreide Mario ervaring. Wat deze ‘Mario’ zo uniek maakt, is de mogelijkheid om zelf een level te selecteren in plaats van door een chronologische volgorde door het spel te gaan. Ook brengt dit spel de introductie van ‘Wario’ met zich mee.

Je hebt vanaf het begin van Super Mario Land 2: 6 Golden Coins de mogelijkheid in elk van de 6 ‘zones’ te beginnen die uit meerdere levels bestaan. Naast de bekende tegenstanders hebben deze zones hun unieke tegenstanders en eindbaas. Vind je het level te moeilijk of niet leuk, dan zou je direct in een andere zone van start kunnen gaan met een geheel ander design en nieuwe tegenstanders.

Game & Watch Gallery 3

Dit Game Boy Color spel uit 1999 is een verzameling van Game & Watch spellen opnieuw uitgebracht voor de Game Boy Color. De game bevat vijf klassieke spellen te spelen in de originele weergave of verbeterde grafische weergave, dit kun je zelf kiezen. Door de spellen te spelen kun je sterren ontvangen. Hoe meer sterren je verdient, hoe meer extra spellen er vrij komen.

In totaal zijn er zes extra spellen vrij te spelen. Game & Watch Gallery 3 probeert je dus als speler de games meerdere malen te laten spelen. Echter zijn de games in mijn ogen niet boeiend genoeg om meer dan twee keer aan te slingeren.

Wario Land 3

Dit derde deel van Wario Land kwam uit in 2000 voor de Game Boy Color. De game heeft een meer open structuur dan zijn voorgangers. Wario begint het spel terwijl de meeste van zijn krachten uit Wario Land II ontbreken of afgezwakt zijn. Om vooruitgang te boeken, moet je schatten verzamelen die nieuwe vaardigheden geven, nieuwe niveaus openen of veranderingen in de bestaande niveaus veroorzaken waardoor je voorheen ontoegankelijk gebied kunt bereiken. Deze game heb ik vroeger veel gespeeld en verveelde eigenlijk nooit. Met name de transformaties, als Wario een vijand aanraakt, zijn erg vermakelijk. De Wario Land games lijken veel op elkaar qua stijl, maar elk deel is het spelen waard.

BurgerTime Deluxe

Dit origineel arcade spel uit 1991 heeft 24 levels waarbij snel handelen en denken centraal staat. Je speelt als Peter Pepper, een chef van een restaurant, waar een aantal ingrediënten tot leven zijn gekomen. De enige manier om ze uit te roeien is om ze tussen broodjes hamburgers te pletten. Er komt strategisch een hoop bij kijken om de levels te behalen en doet in essentie veel denken aan Mario vs Donkey Kong. Je dient veel te investeren in je vaardigheden om de game goed onder de knie te krijgen, maar dan ben je wel een bad ass in BurgerTime Deluxe. Zo, heb je weer wat te vertellen op je vrijmibo.

The Legend of Zelda: Oracle of Ages, The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX en The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

The Legend of Zelda zijn altijd het spelen waard, hieronder geef ik een korte beschrijving van alle drie de Game Boy-games:

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX kwam in 1998 uit voor de Game Boy Color en is hetzelfde als Link’s Awakening voor de Game Boy uit 1993 alleen dan in kleur. Link’s Awakening is het vierde deel van de franchise en de eerste voor de Game Boy. Als je Link’s Awakening nog nooit hebt gespeeld, zou je gek zijn om dat nu niet te doen, en zelfs als je elke centimeter van Koholint Island meerdere keren hebt verkend, zou je nog steeds serieus moeten overwegen om het nog een keer te doen. De ontwerpers van Nintendo gingen de uitdaging aan om het succes van A Link to the Past te repliceren en slaagden daarin. Link’s Awakening was een meesterwerk, DX maakte dit nog beter door het in kleur opnieuw uit te brengen.

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons en Oracle of Ages kwamen ook beiden uit in 2001 uit voor de Game Boy Color. Beide hebben hun eigen stijl, maar qua graphics, geluid en gameplay zijn de Oracle-spellen vrijwel identiek. Natuurlijk verschillen ze qua instellingen, karakters en verhaallijnen, maar de twee games zijn in veel opzichten een voortzetting van de vorige Game Boy Zelda-game, Link’s Awakening. Veteranen van dat spel zullen zich in beide Oracle-spellen volledig thuis voelen, omdat de besturing en interface vrijwel identiek zijn, evenals veel van de graphics en geluiden. Als je nog geen Game Boy Zelda-spellen hebt gespeeld, hoef je je geen zorgen te maken, want ze lijken erg op de overhead-Zelda-spellen.

Quest for Camelot

Dit vechtspel kwam in 1998 uit voor de Game Boy Color en is wat mij betreft een vreemde eend in de bijt. Deze game is gebaseerd op de Warner Brothers film en is er eentje om over te slaan. Dit maakt het opvallend dat Nintendo ervoor heeft gekozen deze game op te nemen in de releaselijst voor de Game Boy emulator voor de Switch. De game is simpel en laat je in een vicieuze cirkel van punt A naar B gaan. De game probeert erg de Legend of Zelda vibe na te bootsen, maar faalt hier in alle opzichten in.

Alone in the Dark – The New Nightmare

Deze survival horror game uit 2001 kwam o.a. uit voor de Game Boy Color en is een sequel van de originele Alone in the Dark. Alone In The Dark: The New Nightmare heeft een donker verhaal vol plotwendingen. De graphics zijn redelijk goed, maar bugs en glitches bederven de pret een beetje. Niettemin, als je een fan bent van horrorspellen of deze franchise, is het het spelen waard.

De game kwam voor zowel de PS2 als de Game Boy Color uit, wat een interessant verschil weergeeft qua graphics. Toch benieuwd naar een klassieke horror game voor de Game Boy? Slinger deze toch maar eens aan.

Kirby Tilt ‘n’ Tumble

Dit totaal andere actie puzzelspel van Kirby kwam in 2001 uit voor de Game Boy Color. Het is niet zozeer een Kirby-game, maar wel een uitdagende game, ook al is het fundamenteel een beetje moeilijk om te spelen en frustrerend om te beheersen.

De motion controls zijn innovatief, en maken de game uniek in zijn tijdperk. De soundtrack is goed, de gameplay-formule is uitstekend en zodra je de gyroscoop gevoeligheid onder de knie hebt, wordt het spel plezierig om te besturen. Ik zou je nog steeds aanraden dit spel te spelen.

Castlevania Legends

Deze platformer game uit 1997 kreeg destijds niet al te beste reacties. Het verhaal is prima en lijkt soms wel sterker dan andere Castlevania games. Alle andere aspecten namelijk, de soundtrack, gameplay en controllers lieten de wensen over. De game is op zichzelf niet eens zo heel slecht, maar vergeleken met de vorige games is deze het minst. Dit maakt dat Castlevania Legends een game is die je kunt overslaan.

De toekomst van de Game Boy Emulator

Nintendo heeft nog geen nieuwe games aangekondigd voor de Game Boy Emulator. Maar dat wil nog niet zeggen dat het hierbij ook blijft. Online zijn er genoeg Nintendo fans die hun wensen al hebben uitgesproken en ik zou ook een aantal pareltjes graag terug willen zien. Zo zou ik graag Dragon Ball Z Legendary Super Warriors willen spelen op de Switch en zou de OG Pokemon spellen een droom zijn die hoogstwaarschijnlijk toch niet zal uitkomen zucht… Welke games zouden jullie graag willen terug zien op de Game Boy Emulator of welke games spelen jullie momenteel? Laat het weten in de reacties hieronder!