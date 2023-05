De kracht van creativiteit

Om de zoveel tijd zet ik een retrogame uit het grote Switch-arsenaal in de spreekwoordelijke neon schijnwerper. Met de entree van Gameboy- en Gameboy Advance-spellen zijn er enkele geweldige titels bij gekomen. In deze editie staat de schijnwerper op de rol van creativiteit en originaliteit bij het maken van een pakkende video game. De game die daarbij hoort is Mario & Luigi: Superstar Saga.

Ik geniet ervan om diep in het Mario-universum te duiken. De bizarre wereld nodigt uit om er helemaal in op te gaan, te praten met kleurrijke personages en nieuwe aanvallen en combo’s uit te proberen. Soms ontbreekt het in Mario-games echter aan genoeg streken die je als speler kunt uithalen. Je kunt rennen, springen en een beperkt aantal power-ups gebruiken, maar daar houdt het op. Het zou bijvoorbeeld te bizar zijn voor een Mario-game als je Mario in een vat cola naar een koninklijk paleis zou laten rollen en vervolgens als Luigi op hem zou springen, waardoor de cola in de mond van de bezeten koningin wordt gekotst om haar te genezen. Toch?

De bizarre wereld van AlphaDream

Mario & Luigi: Superstar Saga is anders dan ieder voorgaand Mario-spel in de franchise. Ontwikkelaar AlphaDream deelde het Mario-universum radicaal opnieuw in, waarbij alle komische rariteiten die altijd al in het universum zaten opeens op de voorgrond treden.

Dat deze variant van het Mario-universum anders is dan alle andere, is meteen te merken. De game opent met het bezoek van de ambassadeur van het naburige Beanbean Kingdom, dat uiteraard altijd al heeft bestaan. De “goodwill”-ambassadeur lijkt een gift te komen brengen aan Princess Peach. Het is alleen een val! De heks Cackletta steelt Peach’ stem om de magische Beanstar te laten ontwaken en daarmee de wereld te overheersen. Ze vervangt haar stem met een “explosief vocabulair” – alles wat Peach zegt, leidt tot explosies.

“Deze variant van het Mario-universum is anders dan alle andere.”

Een Toad rent naar Mario en Luigi om ze per direct naar het paleis te halen. Dat leidt al gelijk tot een scène waarbij Toad per ongeluk een naakte Mario onder de douche tegenkomt. Dat is nog maar een voorproefje van het niveau van chaos dat Superstar Saga vrij consistent aanhoudt. Bowser is al bij het paleis als Mario en Luigi aankomen. Mario en Bowser besluiten de handen ineen te slaan om Peach’ stem terug te halen, want in de woorden van Bowser, “hoe kan ik haar kidnappen als ze permanente schade aan mijn kasteel toebrengt met dat vocabulair?” Samen met een zeer onwillige Luigi gaan ze op pad naar het Beanbean Kingdom om Peach’ stem terug te halen.

De vertrouwde personages zijn dus van de partij, maar ontwikkelaar AlphaDream voegt ook een flinke hoeveelheid nieuwe karakteristieke personages toe. Het “bean”-volk is compleet bizar, de hoohooligans zijn mogelijk mijn favoriete ras in de hele Mario-franchise (alleen al vanwege de naam), en zo kan ik nog wel even doorgaan. De wereld is ontegenzeggelijk enorm kleurrijk en divers.

Een hele nieuwe dynamiek

Zoals de titel al aangeeft, draait dit spel zowel om Mario als Luigi. Dat betekent gelukkig niet dat het een standaard Mario-game is, maar dan met Luigi ernaast. Superstar Saga zou Superstar Saga niet zijn als het niet alles uit de kast haalde om de gameplay fris en interessant te maken.

Net als vele RPG’s werkt het spel op basis van een overworld en een specifieke gevechtsscène. In beide situaties hebben Mario en Luigi hun eigen krachten en aanvallen, wat hen uniek maakt. Beide broers kunnen aardig springen, beschikken over een hamer, en hebben een specifieke superkracht – Mario heeft vuur en Luigi heeft bliksem.

Je kunt allerlei nieuwe moves leren met de hulp van allerlei excentrieke personages.

Dit is het kaliber spel waarin de broers hun krachten op creatieve manieren moeten gebruiken om obstakels te overwinnen. Zo kunnen beide broers op elkaar springen om voor korte tijd te vliegen of juist extra hoog te springen. Ze kunnen elkaar slaan met hamers om door kleine gaten te passen of ondergronds langs obstakels manoeuvreren. Ze kunnen elkaar zelfs elektrocuteren of in brand zetten om elkaar verder te helpen. Je kunt het zo gek niet bedenken of Superstar Saga heeft er een creatief antwoord op.

Een RPG met tegenaanvallen

De overworld in Superstar Saga biedt een dynamische spelervaring dankzij de vele trucs die Mario en Luigi kunnen uitvoeren. Maar er is nog veel meer gameplay. De gevechten in het spel zijn enorm divers, met tal van verschillende vijanden die elk hun eigen aanvalspatronen en zwakke punten hebben. Dit betekent dat Mario en Luigi zich constant moeten aanpassen en op hun hoede moeten zijn.

De Mario & Luigi-serie, waarvan Superstar Saga de pionier is, maakt gebruik van tegenaanvallen. Wanneer vijanden aanvallen, kunnen de broers reageren door een tegenaanval uit te voeren. Door op het juiste moment te springen of met een hamer te slaan, kunnen ze zelfs door een gevecht komen zonder schade op te lopen. Dit mechanisme maakt de gevechten uitdagend en vermakelijk.

Doordat je aanvallen kan ontwijken blijft het gevecht dynamisch!

Daarnaast zijn er nog de Bros. aanvallen. Dit zijn extra sterke aanvallen waarbij Mario en Luigi samenwerken in bizarre combo’s, zoals het lanceren van Mario als een golfbal of het afvuren van een bliksemschicht in kamehameha-modus met Luigi. Superstar Saga is dus zeker geen standaard Mario-game.

The Comedy of Errors

Het zou zonde zijn om de volledig bizarre dialoog, humor en cutscenes in deze game niet te benoemen. Zo is er de voornoemde Toad die Mario naakt onder de douche ziet staan, of de hilarische poses die je absoluut niet moet aannemen bij het maken van pasfoto’s.

Vooral Luigi is een bron van komische momenten in dit spel. Als laffe broer wil hij eigenlijk helemaal niet mee, maar wordt hij overal achteraan gesleurd. Zo moet hij bijvoorbeeld in zijn eentje een gevaarlijke ruïne betreden om Mario te redden van voedselvergiftiging. Zijn oplossing? Laat jezelf hypnotiseren om te denken dat je Mario bent, vervul de sidequest half bewust en neem vervolgens heldhaftig de beloning in ontvangst. Typisch Luigi!

De humor en chaos in dit spel zijn consistent van hoge kwaliteit en ik kan het beter laten zien dan erover vertellen. Geniet daarom van een aantal foto’s die perfect Superstar Saga uitdrukken.

Waarom je Mario & Luigi: Superstar Saga zou moeten spelen

Ten slotte, waarom zou je Mario & Luigi: Superstar Saga kiezen uit alle spellen die beschikbaar zijn op de Switch? Dit spel blinkt vooral uit in creativiteit. Spellen zoals Paper Mario hebben uitgebreide wereldbouw, maar kunnen als het op creativiteit aankomt niet tippen aan deze parel uit 2003. Van de originele gevechten en de vele interacties tussen Mario en Luigi, tot de chaotische realiteit van het Beanbean Kingdom en de droge humor die er altijd aanwezig is, Superstar Saga laat zien tot welke hoogte games kunnen stijgen als creativiteit centraal staat.

Het is dan ook niet verrassend dat Superstar Saga de bakermat is van de fenomenale Mario & Luigi-serie. Hoewel ontwikkelaar AlphaDream helaas in 2019 zijn deuren heeft moeten sluiten, blijft dit spel voor mij een voorbeeld van ongeëvenaarde creativiteit in gaming. Hopelijk mogen we in de nabije toekomst nog meer van deze pareltjes verwachten in het Mario-universum.