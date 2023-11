Spraakmakende circuits in een gevangenis van hardware

De retrobibliotheek op de Switch blijft alsmaar uitbreiden, vol met games die de vergetelheid nabij zijn… Kleine pareltjes, die tot op de dag van vandaag de moeite waard zijn om te spelen. Zo nu en dan plaatsen we zo’n gouwe ouwe in de spreekwoordelijke neon schijnwerper. Als je op zoek bent naar een snelle comfortgame om wat energie uit te halen, zijn retro-games altijd een optie. In deze editie: Mario Kart: Super Circuit.

Alle Mario Kart-games sinds Mario Kart DS hebben een selectie aan retro-circuits. Een kleine greep uit het verleden om ook oudere circuits weer eens in de spotlight te zetten. De oplettende spelers zien bij alle circuits een lettercode staan – enkele van de meest spraakmakende retro-circuits in Mario Kart 8: Deluxe zijn afkomstig van de illustere Gameboy Advance, oftewel GBA. Circuits als Ribbon Road, Cheese Land en Sky Garden zijn echte blikvangers die hun intrede in de franchise deden in het uit 2001 afkomstige Mario Kart: Super Circuit.

Een thematische revolutie

De Mario Kart-circuits hebben van ver moeten komen. De circuits in de eerste Mario Kart waren allemaal gebaseerd op Super Mario World en verschilden vrij weinig van elkaar. Vier Mario Circuits, vier Bowser Castles, drie Ghost Valley’s… met uitzondering van Rainbow Road was de originaliteit ver te zoeken. In Mario Kart 64 werd de selectie iets interessanter, maar nog altijd waren de circuits thematisch niet erg interessant.

Mario Kart: Super Circuit is een belangrijk hoofdstuk in de lange geschiedenis van Mario Kart als het op circuits aankomt. In plaats van duffe Mario Circuits hebben we nu bizarre circuits waarin je bijvoorbeeld racet door een enorme badkamer. Super Circuit is de eerste game die een dergelijke creativiteit toont. Je racet onder andere op een enorm lint temidden van allerlei cadeaus, door een maanlandschap van kaas, en over een tuin hoog boven de wolken. In de Super Circuit-circuits zitten veel details. Ze zijn een schoolvoorbeeld van de creativiteit die Nintendo in huis heeft.

Ondanks de geïnspireerde circuits voelt Super Circuit toch als een stapje terug. In tegenstelling tot zijn voorganger, Mario Kart 64, zijn de circuits weer grotendeels 2D. Dat komt met name door de handheld hardware, die simpelweg zwakker was dan de Nintendo 64. Veel van de circuits kwamen pas echt tot hun recht als retro-circuits in latere games, met name in Mario Kart 8: Deluxe.

Er gaan veel geheimen schuil achter de aanvankelijke zestien circuits die je te zien krijgt.

Iedere uithoek van het circuit

Hoewel de creativiteit van Mario Kart: Super Circuit te prijzen is, valt er aan de controls wel het een en ander te verbeteren. Je zult namelijk van hot naar her vliegen als je de besturing van de oudere Mario Karts niet gewend bent. Ze zijn ontzettend glibberig en het kan een uitdaging zijn om de grip op je kart vast te houden.

Het is ook niet altijd even duidelijk waar je heen moet. Dankzij de wat mindere grafische capaciteiten van de Game Boy Advance, zeker vergeleken met de huidige kwaliteit, mis je gemakkelijk een obstakel of een hele bocht. De kans is aanzienlijk dat je elke uithoek van de vele circuits in deze game gaat vinden. Gelukkig geeft Super Circuit je een steuntje in de rug – voor elke bocht krijg je te zien welke kant je op moet. Links, rechts, rechtsomkeert, niks is te gek.

Er gaat een hoop schuil…

Welke Mario Kart-game heeft de meeste circuits ná Mario Kart 8 Deluxe? Weinig mensen zouden Mario Kart: Super Circuit antwoorden en toch is het zo. De game heeft vijf cups met vier circuits, in plaats van de traditionele vier maal vier circuits. Er gaan veel geheimen schuil achter de aanvankelijke zestien circuits die je te zien krijgt. De vijfde cup krijg je alleen te zien als je een gouden trofee hebt weten te bemachtigen in alle andere cups. Maar daar stopt het niet – als je elke cup nog een keer wint met minstens honderd munten, verschijnen alle twintig oorspronkelijke circuits uit Super Mario Kart.

Uiteraard hoef je niet per se de Grand Prix te spelen. Time Trials, Vs.-modus en de Battle-modus (met een heerlijke soundtrack, overigens) zijn allemaal terug uit Mario Kart 64. Super Circuit heeft daarnaast nog de Quick Run, die alleen in dit spel voorkomt. Hierin kun je een circuit volledig vrij verkennen, wat zeker een leuke feature is voor spelers die niet bekend zijn met de tracks of speelstijl van de game.

Speel onder andere deze weinig geziene Rainbow Road vrij!

Waarom je Mario Kart: Super Circuit zou moeten spelen

Hoewel Super Circuit een hoop heeft toegevoegd aan de Mario Kart-serie, is de game niet voor iedereen een aanrader. De uitdagende controls en gedateerde graphics maken het niet de aantrekkelijkste optie, zeker als je ook Mario Kart 8 hebt. Toch is het voor de meer doorgewinterde Mario Kart-fans zeker de moeite waard om eens op te starten. Het Mario Kart van 2001 biedt een retro-ervaring waarin je je heerlijk een paar minuutjes kunt verliezen.