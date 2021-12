Met een grote broer die niet aan te slepen is en een digitale bibliotheek die iedere maand blijft groeien, was 2021 stiekem ook het jaar voor de Xbox Series S. Hoewel de console bij de introductie vooral werd gezien als een minder krachtige console voor kinderen, of voor in de slaapkamer, weet het kleine witte kistje nu veel plekken in de woonkamer te veroveren.

In combinatie met diensten als Game Pass en Cloud Gaming scoort de kleine Series S ook in gebieden waar Microsoft normaliter minder populair is. Zo werd in oktober bekend dat Microsoft meer dan 100.000 consoles in Japan heeft verkocht sinds de lancering van de Series X en S. Een prestatie waar het bedrijf met de vorige generatie ruim zestig maanden over deed.