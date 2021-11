Welke tijdsperiodes zouden we willen zien in Assassin’s Creed Infinity?

Een andere veelgevraagde setting voor een toekomstige Assassin’s Creed-game is het Rome uit de Oudheid. In Origins hebben we deze plek kort kunnen verkennen toen de Assassijn Aya consul Caesar neerstak. Hoewel het einde van de game daar een vredige afsluiting voor de moordenaars van Caesar insinueerde was historisch gezien niets minder waar.

Na de dood van Caesar vormde zich het Tweede Triumviraat. Dit was een bondgenootschap die bedoeld was om de moordenaars van Caesar te verslaan en de macht te grijpen. De meest bekende van hen was Octavianus, voor ons beter bekend als Augustus: de eerste keizer. De burgeroorlog die volgde op de dood van Caesar en de vorming van het triumviraat zouden een perfecte setting zijn voor een gedeelte van Infinity.

Niet alleen weten we dat in de geschiedenis van Assassin’s Creed Assassijnen direct een hand in deze ontwikkeling hadden, maar het geeft ook de mogelijkheid om een verhaallijn te vervolgen die praktisch gezien verlaten is na Origins. Deze setting zou ons het verhaal kunnen laten volgen van een Assassijn in een stad die haar dood wil, een game waarin overleven in de schaduwen centraal staat.