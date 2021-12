Iedere DLC focust zich op een aantal landen en bezit een paar nieuwe features. In Death or Dishonor krijgen een aantal landen die zich in een penibele situatie bevinden, zoals de titel al verraadt, extra aandacht. De Balkan is niet in een gunstige positie in 1936. Met Duitsland en de Sovjet-Unie aan de grenzen moeten Tsjechoslowakije, Hongarije, Joegoslavië en Roemenië keuzes maken die fataal kunnen aflopen. Ga je met je land Duitsland achterna of kies je voor de Sovjet-Unie? Of kies je voor jezelf en riskeer je de toorn van beide landen?

Death or Dishonor staat onderaan in het lijstje DLCs. Niet omdat het een slechte DLC is – verre van – maar omdat erg beperkte content biedt. De keuzes die eerder genoemde landen maken, maken namelijk niet echt uit. Als Duitsland je van de kaart af wil hebben, lukt dat in bijna elk scenario echt wel. Daarom kun je de volle potentie van deze landen nauwelijks écht bereiken. De extra interactie die grootmachten aan kunnen gaan met hun satellietstaten is een leuke bijkomstigheid, maar weinig meer dan dat. Als je maar één DLC koopt, zou ik verder zoeken.