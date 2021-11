De originele Shantae is een stuk ouder dan de rest en dat kan je duidelijk zien. De graphics voelen meer thuis in de 20e eeuw dan in de 21e, de muziek bestaat grotendeels uit beeps en boops, en de besturing is behoorlijk lastig om correct te krijgen. Het spel was één van de laatste releases voor Nintendo’s Gameboy Color, waardoor het lange tijd obscuur bleef. De Gameboy Advance was immers al uit. Toch kan je de originele Shantae altijd nog spelen, onder andere via de virtual console op de Switch.

In de game komen een aantal centrale personages en speelstijlen naar voren. Het doel is simpel: stop de Pirate Queen Risky Boots in haar poging om een aantal voorwerpen te vinden waarmee ze een niet te stoppen superwapen kan bouwen. Om dit te doen ontmoet je verschillende personages die de ruggengraat van de serie gaan vormen. Dit zijn Shantae zelf, het verstrooide professor type Uncle Mimic, de meestal iets te serieuze Sky, de niet te snuggere Bolo en de onbetrouwbare bondgenoot en zombie Rottytops.

Daarnaast is het spel de introductie voor iets wat Shantae uniek maakt ten opzichte van andere Metroidvania’s – de transformatie dansen. Aan de hand van dansbewegingen kan Shantae in allerlei dieren veranderen, die elk een unieke kracht hebben waarmee je verder in het spel kan komen. De aap kan op muren klimmen, de vogel kan vliegen, de olifant kan door blokken heen breken. Door slim gebruik te maken van deze krachten werkt Shantae zich door de wereld heen!