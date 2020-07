Op de een of andere manier weet Mario mij altijd in een nostalgische bui te krijgen. Al op mijn vijfde kreeg ik een Nintendo 64-controller in mijn handen en was helemaal trots dat ik dat “rood-blauwe mannetje” kon laten springen. Welke game met de loodgieter in de hoofdrol ik dan ook opstart, ik kijk er altijd met een roze bril naar. Simpelweg omdat ik mezelf weer als klein kind in pyjama voor de tv zie zitten.

Dit is echter niet de enige reden waardoor ik na vijf minuten al verknocht was aan Paper Mario: Color Splash. De Paper Mario-reeks is er eentje die ik dicht bij mijn hart houd en ook deze game laat zien waarom een franchise het zo lang kan overleven. Hoe simpel het concept namelijk ook is, het werkt allemaal even lekker. Je krijgt een brief, vertrekt met de prinses in je kielzog richting een stad en daar kom je erachter dat een groot deel van de kleur in die stad gestolen is. Onze favoriete loodgieter voelt het al aan zijn water: hij mag het weer op gaan lossen.

Waar ik in veel games juist schreeuw dat ik een uitgebreide verhaallijn wil, vind ik dat Mario het echt moet hebben van diens gameplay. Het is dan ook prima dat het verhaal kort gehouden wordt. Na een simpele gevecht instructie kun je al op pad gaan. De wijde wereld die bestaat uit een lading levels in.