Minecraft 1.20 biedt een gloednieuwe ontdekkingsreis

Voorbij de eenheidsworst van het Minecraft-harnas

Minecraft is al meer dan een decennium praktisch een synoniem voor het concept open-world sandbox. Je kunt vrijwel alles maken wat je maar wilt, waar je maar wilt. De afgelopen jaren is ook de ontdekkingskant van Minecraft flink doorontwikkeld. En de ontwikkeling van die kant is sinds gisteren in overdrive gekomen met de gloednieuwe 1.20-update, Trails and Tales.

De wondere wereld van Minecraft is ver gekomen. Van uitgestrekte vlakke graslanden met hier en daar wat water, een bos of een berg, is de wereld nu vol wonderen en interessante plekken. Met ancient cities, woodland mansions en shipwrecks — om er slechts drie te noemen. Door de jaren heen is de wereld van Minecraft behoorlijk wat levendiger en zodanig ook meeslepender geworden. Een trend die versie 1.20 trots voortzet.

Breng verhalen tot leven

Eerst maar eens naar het “tales”-gedeelte van de update. Dat is misschien wel het meest terug te zien in de gloednieuwe chiseled bookshelf. Dit is een variant op een normale boekenkast waar je zes boeken in kwijt kunt. En dan bedoel ik dat letterlijk: je kunt zes zelfgeschreven boeken plaatsen in de boekenkast en zo je gloedeigen bibliotheek vullen met informatie over de wondere seed die je hebt gegenereerd. Daarnaast kun je de boeken gebruiken als geheime schakelaar om bijvoorbeeld deuren mee te openen.

Er is al genoeg reden om er eens flink op uit te trekken in Minecraft. Of je nou op zoek bent naar specifieke items of je het gewoon leuk vindt om te verkennen, elke seed heeft wel iets speciaals te vinden als je lang genoeg zoekt. 1.20 voegt daar nog iets heel speciaals aan toe: armor trims. Met armor trims kun je allerlei patronen en kleuren aanbrengen op je harnas. Niet meer dezelfde eenheidsworst, waarbij iedereen na lang genoeg spelen in dezelfde netherite-kleuren loopt.

Over netherite gesproken, dat werkt met deze nieuwe update ook iets anders. In de Nether kun je nu een gloednieuwe netherite-upgrade vinden. Dit is een extra item dat je moet toevoegen als je een stuk armor of een wapen wilt upgraden van diamond naar netherite. Dit zou ervoor moeten zorgen dat netherite armor moeilijker te verkrijgen is, waardoor het legendarischer gaat voelen als je het eindelijk hebt.

Archeologie, uithangborden, kersenbloesem en meer!

Een ander hoogtepunt van de update is de toevoeging van opgravingen. In de woestijn kun je nu nieuwe blokken vinden, zogeheten suspicious sand. Deze blokken kunnen, zolang je op een specifieke manier met ze omgaat, restanten van oude potten bevatten. Deze kun je vervolgens weer in elkaar zetten zodat je een imposante archeologische collectie kunt bouwen in je huis of je base.

Het lijkt erop dat deze update meer een visueel hoogstandje is dan echt een grote gameplay-innovatie. Toch is de visuele flair van deze update niet te negeren. Met gloednieuwe uithangborden, prachtige kersenbloesem, kamelen en een gloednieuwe Sniffer-mob maakt deze update het weer een genot om de wereld van Minecraft te verkennen.

Al met al kun je in 1.20 binnen het Minecraft-paradijs je eigen paradijsje nog meer vormgeven.