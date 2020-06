League of Legends LEC Summer Split samenvatting: weekend 2

Beide teams kiezen voor vrij comfortabele comps voor hun speelstijlen; eerder hebben ze soortgelijke comps gespeeld. Dit is de eerste keer dat de gereworkte Volibear in een EU-match gespeeld wordt en de eerste keer ooit dat Volibear in de toplane wordt gespeeld in EU. In 2019 zagen we Volibear drie keer als support-counterpick tegenover Yuumi.

SK’s nieuwe coach Jesiz, die andere teams ook vooruit heeft geholpen, heeft in vergelijking met de resultaten van de Spring Split voor flinke verbeteringen gezorgd in het team. De game opent met een snelle first blood voor SK, door een gank van Trick in de botlane. Iets later in de game ontstaat er een grote teamfight bij de Rift Herald, waarbij midlaner Febiven van MSF en support LIMIT van SK het onderspit delven. Na een korte chase en een prachtige Emperor’s Divide van SK’s midlaner ZaZee volgt er een double kill voor SK. Na ongeveer 22 minuten gaat SK voor hun vierde Drake, waarbij ze de teamfight die ontstaat winnen met een quadra voor Jenax’ Volibear, de Drake meenemen en zo, na nog een aantal kills, de game sluiten.