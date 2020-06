Handige basistips voor League of Legends

Goed, je hebt de tutorial uitgespeeld en een paar champions geprobeerd. En verder? League of Legends heeft op het moment twee maps: de standaard 5v5-map Summoner’s Rift en de map die gebruikt wordt in ARAM (All Random All Mid), Howling Abyss. Howling Abyss bestaat uit één pad tussen de beide bases in, ook wel een lane genoemd. Zoals je uit de naam misschien al kunt opmaken, krijg je in deze gamemode een compleet willekeurige champion aangewezen en spelen alle spelers in één lane.

Summoner’s Rift bestaat daarentegen uit drie verschillende lanes met daartussen de jungle. De drie lanes zijn toplane, midlane en botlane. Dit zijn eigenlijk alle paden waardoor je je een weg kunt vechten naar de basis van je tegenstander. Tussen al deze lanes in heb je de jungle, waar zich ook de Dragon pit, de rivier en de Baron pit bevinden. Normaal gesproken is de verdeling zo dat er één speler is in de toplane, één speler in de midlane, twee spelers in de botlane en één speler in de jungle. Als je net begint met het spel zul je waarschijnlijk starten met co-op vs. AI-games. Hierin is vaak te zien dat er twee spelers in de toplane staan en er geen jungler is, aangezien de jungle een vrij lastige rol is in het begin.