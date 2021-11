Hearts of Iron IV is en blijft een spel van Paradox Interactive, en dat betekent DLCs. Op dit moment zijn er zes uit, en een zevende komt op 23 november beschikbaar. Telkens wanneer er een DLC uitkomt verandert het spel behoorlijk. Zo krijgen landen nieuwe Focus Trees, waardoor ze vaak interessanter worden om te spelen en de speler meer opties krijgt om in te slaan met het land. In het volgende artikel in deze serie ga ik in op welke DLCs wat bieden, zodat je een beter idee krijgt wat al dan niet voor jou de moeite waard is.

De DLCs houden het spel fris en bieden het constant nieuwe content. Toch doen zij dit niet alleen – Hearts of Iron heeft een hele levendige mod-gemeenschap op Steam, wat betekent dat je de kernconcepten van het spel op vrijwel elke denkbare manier kan spelen.

Zo kan je het spelen in een andere tijd, bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog of vandaag de dag, in een alternatieve tijdlijn waarin Duitsland bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog won. Of zelfs in een compleet fictief universum, bijvoorbeeld waarin je niet vecht in de wereld ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, maar aan de Amerikaanse westkust tijdens de gebeurtenissen van Fallout. Van ontzettend serieus naar pure shitposts kan iedereen wat mods betreft het spel volledig naar hun hand zetten.