Dit is er nieuw in Pokémon Scarlet en Violet

Een feest van herkenning met opvallende nieuwkomers

Het regent Pokémon-games de laatste tijd. Een jaar geleden stonden Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl voor de deur. Slechts twee maanden daarna was het de beurt aan het inventieve Pokémon Legends: Arceus. Eind februari werd alweer de negende generatie van de spellenreeks aangekondigd: Pokémon Scarlet en Violet. Wat kunnen we van de nieuwe spellen verwachten?

De formule van de Pokémon-spellen lijkt na 23 jaar nog altijd weinig veranderd. Of je nou Pokémon Red beschrijft of Pokémon Sword pakt, de kern van het avontuur kent vrij weinig verandering. Je kiest je starter, zegt gedag tegen je moeder en speelt het spel van punt a tot b tot je eindelijk Pokémon-kampioen bent geworden. Er is zelfs een term voor hoe de serie steeds meer in herhaling lijkt te vallen: Pokémoeheid.

Toch lijken de afgelopen paar games wat meer innovaties te introduceren, van nieuwe battle-mechanics zoals Dynamaxing in Sword en Shield tot regionale vormen. De serie maakt zelfs voorzichtige uitstapjes in het open world-genre, met de Wild Areas van Sword en Shield en de gebieden van Legends: Arceus. De vraag die Scarlet en Violet moet beantwoorden is dezelfde vraag die ieder ander Pokémon-spel voor de kiezen krijgt: gaat dit spel de sleur van de serie doorbreken? Wat is er nou eigenlijk echt nieuw in de nieuwe generatie?

Verken elke hoek van de nieuwe Paldea-regio

Het heeft een paar jaren mogen duren, maar het lijkt erop dat Pokémon Scarlet en Violet de serie toch eindelijk definitief naar het open world-genre gaan brengen. Volgens the Pokémon Company bieden de nieuwe spellen een volledige open wereld-ervaring in de gloednieuwe Paldea-regio. De regio zelf lijkt een divers landschap te bieden, vol met hoge bergen, diepe valleien, rivieren en grasland. Op basis van de vorm van het gebied lijkt de regio met name gebaseerd te zijn op Spanje en Portugal.

Je kunt de Paldea regio volledig vrij verkennen!

Gelukkig hoef je niet door de hele regio heen te lopen zonder een enkele vorm van vervoer. In de trailers spelen de legendarische Pokémon Koraidon (Scarlet) en Miraidion (Violet) naast de rol van mascotte ook de rol van motor. Wanneer je deze Pokémon kunt vangen is nog niet bekend, dus er is een goede kans dat het in het begin een fikse trip gaat worden om van A naar B te komen.

Virtueel kameraadschap

Als het in andere Pokémon-spellen aan iets ontbrak, was het wel de mogelijkheid om met meerdere spelers een avontuur te ondergaan. Eerdere generaties kwamen wel met NPCs die je vergezellen op je avontuur, maar nooit echt met andere spelers. Pokémon Scarlet en Violet biedt die mogelijkheid wel. Zo kun je samen met elkaar de regio verkennen, Pokémon vangen, of op creatieve manieren met elkaar spelen. Een race, bijvoorbeeld. De tijd zal leren hoe creatief de spelers met deze nieuwe feature om weten te gaan.

Met vrienden wordt alles leuker.

Daarnaast kun je met meerdere personen Raid Battles spelen op dezelfde manier als in Sword en Shield – met z’n vieren samenwerken tegen één kolossale, oppermachtige super-Pokémon. In tegenstelling tot Sword en Shield zijn deze Pokémon niet Dynamaxed. Ze zijn Terastallized, de nieuwe battle mechanic van Pokémon Scarlet en Violet.

Terastallizing

Terastallizing is de nieuwste toevoeging in de Pokémon battle-trukendoos. Het speelt enorm met de types van de Pokémon. Elke Pokémon heeft naast zijn “standaard” type ook een “tera”-type. Dit kan hetzelfde type zijn, maar het hoeft niet per se. Een Pikachu is bijvoorbeeld standaard een electric type, maar kan een flying tera-type zijn. Wanneer je dat tera-type activeert (Terastallization), krijgt je Pokémon een gloednieuw type – evenals een hoop extra bling en een glimmend juweel op hun hoofd.

Sparkly!

Terastallized Pokémon kunnen extra sterke aanvallen doen als de aanval met hun nieuwe type overeenkomt. Als de aanval met zowel hun nieuwe als (een van hun) oude types overeenkomt, krijgen ze een nóg grotere bonus op hun aanvallen. Het klinkt wat complexer dan het lijkt, maar eigenlijk komt het erop neer dat je flink meer kunt spelen met de aanvalsbonussen. En als ik iets weet van de huidige Pokémon-spellen, is het dat Pokémon Scarlet en Violet je vast wel eindeloos gaan uitleggen hoe het nou precies werkt.

Niet alle wegen leiden naar Rome

Ik verwees er in het begin al even naar – nagenoeg ieder Pokémon-spel werkt vrijwel hetzelfde. Je begint je avontuur, kiest een starter, gaat op reis, verslaat de gyms, vernietigt de Elite Four en de kampioen en wint het spel. Je kunt dan nog allerlei side-quests gaan doen, zoals de Pokédex opvullen, maar dat is niet echt nodig. Hoewel deze opbouw na twintig jaar nog altijd prima werkt, begint het wel wat voorspelbaar te worden.

Het lijkt er steeds meer op dat de ontwikkelaars achter Pokémon zich dat ook beseffen. Pokémon Scarlet en Violet bieden niet één, maar drie paden die je kunt bewandelen om het spel te spelen. “Victory Road” is het meest conventionele pad. Je reist door de regio om alle gyms en de Elite Four te verslaan, om uiteindelijk kampioen te worden. Gelukkig is het niet volledig het bekende verhaal. De gyms hebben allemaal unieke trials die je moet zien te overwinnen. Daarnaast kun je helemaal zelf kiezen in welke volgorde je de gyms wilt doen.

Daarnaast kun je het spel ook op de Legends: Arceus-manier spelen in de “Path of Legends” modus. Je gaat op zoek naar een legendarische medicinale plant, die door allerlei ijzersterke “Titan Pokémon” beschermd wordt. Ten slotte kun je het spel in de “Starfall Street”-modus spelen, waarin je het opneemt tegen het kwaadwillende team. Kwaadwillend is een wat groot woord, aangezien je te maken krijgt met een groepje rebellerende studenten. Het is geen Team Galactic of Team Plasma, maar zolang er een goed gevecht is hoor je mij niet klagen.

Titan Pokémon maken hun terugkeer in Scarlet en Violet. Maar bovenal, meer Klawf is altijd goed. Evil is een groot woord voor het nieuwe team. Pokémon gaat wel met hun tijd mee. De nieuwe Electric gym leader is een influencer en streamer, aldus The Pokémon Company.

Deze drie paden roepen natuurlijk de vraag of ze elkaar uitsluiten op. Het simpele antwoord is nee. Je kunt op ieder moment elk pad betreden. Je hoeft niet eens een pad af te maken om verder te gaan met iets totaal anders – Pokémon Scarlet en Violet laten je wat dat betreft los.

Nog meer kleine veranderingen

Ten slotte zijn er nog een hele hoop kleinere nieuwigheden, die toch nog wel kort het noemen waard zijn.

Met auto-battles kun je je Pokémon op eigen houtje laten battlen, experience laten verzamelen en items laten verdienen zonder dat je zelf constant op A hoeft te drukken. Dat gaat flink schelen als het op grinden aankomt!

TMs werken nu via een machine, waar je punten kunt besteden om je eigen TMs te maken in plaats van dat je ze constant moet vinden. Dat maakt het een stuk makkelijker om je Pokémon precies de moveset te geven die je wilt.

Met picnics kun je de stats en HP van je Pokémon verhogen. Naast dat het er leuk uitziet, kun je er soms ook Pokémon-eieren vinden. De visuele kwaliteit van de picnic is niet al te hoog, dus dat moet je wel door de vingers kunnen zien.

Wie had de low-res sandwich besteld?

Al met al lijkt her erop dat Scarlet en Violet echt iets nieuws gaan toevoegen in de serie. De open wereld, de nieuwe multiplayer modus en de meerdere paden die je kunt bewandelen in het spel zijn oprechte vernieuwingen. Maar deze opvallende nieuwkomers gaan gepaard met de bekende formule. In de kern van het spel blijft het allemaal draaien om het vangen van en battlen met Pokémon, met een paar nieuwe trucjes en een paar nieuwe monsters.

Ben je van plan de spellen te gaan kopen? Wat vind jij van de nieuwe toevoegingen en de veranderingen ten opzichte van de eerdere spellen? Laat het weten in de comments!