Niets is zo vervelend als op je bankrekening kijken om te zien dat er plots honderd euro aan FIFA-credits is afgeschreven, terwijl je niet eens FIFA speelt. Helaas is het aan de orde van de dag en is het in veel gevallen nog de schuld van ons als gebruikers ook. Niet omdat we onze bankpas ergens hebben laten slingeren, maar omdat we niet goed hebben geluisterd toen iedereen riep dat we verschillende wachtwoorden voor ieder account moesten maken en voor alle diensten hetzelfde wachtwoord hebben gebruikt. Lekker makkelijk.

In dit artikel gaan we niet in op hoe je voor al je abonnementen, diensten en accounts te werk moet gaan. Ook gaan we niet in op hoe je verder je pc, telefoon of netwerkverbinding moet beveiligen. Daarvoor verwijzen we je graag door naar Daniël Verlaan’s Laat Je Niet Hack Maken, waar je van alles kunt lezen over hoe je jezelf online meer kunt beveiligen. We richten ons puur op de grote gaming diensten.