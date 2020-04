In het aanbieden van streamingdiensten heeft Sony dan ook de meeste ervaring. De Japanse gigant lanceerde in 2014 in de Verenigde Staten en in 2015 in Europa PlayStation Now, waarmee je destijds op de PlayStation 3 games kon streamen. Hoewel de PlayStation 3- en Vita-ondersteuning is stopgezet, kun je op zowel je Windows-computer als je PlayStation 4 momenteel een breed aanbod aan PlayStation 2, 3 en 4-games streamen.

Met het streamen van games via de dienst gaat er nog wel kwaliteit verloren, maar dit is tegen te gaan door de games te downloaden. Momenteel biedt Sony meer dan 250 PlayStation 4-titels aan, terwijl PS2- en PS3-games enkel via streaming speelbaar zijn. Daar is het kwaliteitsverlies door het streamen dan ook een minder heikel punt, omdat de kwaliteit van de games over het algemeen toch al lager is. Een nadeel van Sony’s streamingdienst is dat exclusieve first party-titels niet direct op het platform verschijnen; iets dat Microsoft en EA beter op orde hebben.