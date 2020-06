Zoals in elk seizoen kunnen we ook een nieuwe Battle Pass aanschaffen. Deze kost nog altijd 950 V-Bucks, omgerekend 10 euro. Dit keer kunnen we ook niemand minder dan Jason Momoa’s Aquaman ontgrendelen. Deze skin krijgt ook een alternatieve skin. Daarnaast is er een opvallende skin in de vorm van een kat die een mech bestuurt. Deze kat lijkt bizar veel op een jonge versie van Meowscles, maar wat het verhaal erachter is weten we nog niet. De hogere levels bevatten deze keer een celestial genaamd Siona, en een eternal knight. Tot slot zijn er weer tal van alternatieve skins te ontgrendelen naarmate we verder in het seizoen komen.

Qua wapens zien we vooral oude bekenden terug. Zo is de Hunting Rifle eindelijk terug en kunnen we weer Chug Jugs gebruiken. De Pump Shotgun lijkt te zijn verwijderd, maar maakt plaats voor de Charge Shotgun, een shotgun met een gaspatroon die je kunt opladen voor extra damage. De nieuwe Mythic wapens zijn de Drum Gun (maar dan met een andere naam), de Grappler en een soort granaatwerper met shockwaves. Tot slot kunnen spelers hun eigen paraplu-glider ontwerpen die geheel in de apocalyptische sfeer past. Echter kun je deze na afloop niet meer aanpassen.