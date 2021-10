Fire Emblem Fates: Birthright is nog steeds een RPG van niveau

Gelukkig is het verhaal niet het enige verschil tussen de verschillende Fates-titels: de personages en gameplay zijn ook anders. Birthright is iets gemakkelijker om in te stappen dan Conquest, omdat het eenvoudiger is om goud te verdienen en je personages te levelen. De xp-meters lopen namelijk door tijdens oefengevechten (of ‘challenges’), terwijl dat bij Conquest niet het geval is. Daar kun je niet grinden en moet je het echt hebben van de hoofdgevechten in een nu-of-nooit-scenario.

Dat laatste is ook afhankelijk van je instellingen, want zoals we van Fire Emblem gewend zijn, kun je kiezen tussen een makkelijkere stand waarbij gevallen units terugkomen na het gevecht, en de moeilijkere (classic) setting waarin je je bondgenoten voor altijd kwijt bent als ze sneuvelen. Hoewel ik bij het spelen van voorganger Awakening koos voor de moeilijkere setting, heb ik hier de eenvoudigere weg gekozen en kwamen mijn gevallen units gelukkig terug na elk gevecht. Dat scheelt enorm veel tijd, maar haalt ook een deel van het strategische element weg: zolang je een battle haalt, is het goed. In de classic mode moet je je soms in moeilijke bochten wringen om die gewonde bondgenoot nét te kunnen redden, of je moet bereid zijn om het gevecht steeds opnieuw te starten.

De verschillende personages sluiten zich door de tijd heen bij je groep aan, waardoor je binnen een aantal hoofdstukken een klein leger hebt en het al snel moeilijker wordt om een selectie te maken van units die je mee wilt nemen in een gevecht. Er bestaan namelijk verschillende classes, waardoor elke unit een andere combinatie van vaardigheden en wapenkennis heeft. Bereikt een personage level 10, dan kun je een Master Seal gebruiken om hen een specialisatie te geven. Tijdens mijn playthrough heb ik ontzettend veel lol beleefd aan dit levelen, omdat het ervoor zorgt dat je je leger echt eigen kunt maken. De toevoeging van Friendship Seals en Heart Seals, die de class van je unit veranderen op basis van vriendschap of stats, was naar mijn mening echter niet nodig geweest. Met een systeem waarin je al een breed scala aan verschillende units hebt, kun je ze beter levelen dan veranderen.