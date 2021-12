De Ultimate Team-modus was in de eerste jaren van zijn bestaan een leuke toevoeging, letterlijk. Het was DLC voor de basisgame en na een paar jaar was het zo populair, dat het standaard in de game kwam te zitten. Digitale voetbalkaarten verzamelen door pakketjes te verdienen en je eigen droomteam bouwen: het klinkt alsof er niets mis mee is. Het bleek een meesterzet te zijn, want in een paar jaar liep EA ontzettend hard voor op Konami. Terwijl Pro Evolution Soccer nog steeds de meest realistische voetbalgame van de twee was, heeft EA alsnog het winnende doelpunt gemaakt.

Met de concurrentie zo goed als verdwenen en hebzucht op plaats één is het voorheen zo toffe FUT veranderd in een casino. Een fatsoenlijk team bij elkaar sparen zonder een euro uit te geven is praktisch onmogelijk gemaakt, of je moet bijna 3 jaar non-stop de tijd hebben om te spelen. De term pay-to-win dekt de lading wat mij betreft dan ook nog te weinig. Er is al genoeg over geschreven over hoe sinister FUT is en dat er veel overheidsinstanties in de wereld aan het kijken zijn of ze de lootboxen in de modus aan banden kunnen leggen. Landen als België hebben dit ondertussen al gedaan.

Ondertussen is de rest van de game in de laatste jaren verwaarloosd. Carriere-modus heeft al een eeuwigheid geen fatsoenlijke update gehad, veel elementen uit de game zijn verdwenen en de gameplay is nog steeds matig tot bijzonder gemiddeld. Toevallig is in FIFA 2022 eindelijk een flinke update toegevoegd, na heel lang zeuren. Maar over het algemeen is alle aandacht naar FUT gegaan en in mindere mate naar de Volta-modus – FIFA Street-light waarin EA nog meer geld kan vragen voor skins.

Terwijl EA bezig is miljarden binnen te harken via beschadigende gokmechanismen, is Konami helemaal de weg kwijtgeraakt met zo’n beetje alle franchises die het bezit. Metal Gear, Contra en ook Pro Evolution Soccer krijgen allemaal bijzonder slechte nieuwe delen. PES ligt zodanig op z’n gat dat het amper nog een half miljoen exemplaren heeft verkocht in 2020. De stap naar free-to-play wordt gemaakt onder de nieuwe naam eFootball en is begin oktober uitgekomen als “slechtst beoordeelde game op Steam ooit”. PES lijkt dood, en EA is met FIFA momenteel de alleenheerser. Al komt daar mogelijk snel verandering in.