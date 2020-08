Het andere werkelijk waar fenomenale punt in Project CARS is dat je letterlijk kunt doen waar je zin in hebt. Waar veel games je geforceerd laten starten als een rookie en je in het begin overladen met langzame auto’s, kun je in Project CARS starten waar je wilt. Wil je volle bak beginnen met lange-afstandsracen in de LMP1? Ga je gang. Toch liever beginnen met karten? Ook prima. Of ertussenin, met de Formule Renault? Je begrijpt het al: alles is mogelijk.

Door deze keuze hoef je niet uren te spelen voordat je eindelijk een keer in die toffe competitie terecht komt. Overigens wil ik daarmee niet zeggen dat alles daaronder minder tof was. Op de karts na heeft bijna elke raceklasse wel iets bijzonders.

Daarbij moet wel aangetekend worden dat Project CARS niet alle licenties bezit. Is dat dan heel erg? In mijn ogen niet en de reden daarvoor is heel simpel: de game focust zich zo puur op racen dat de content van enorm hoge kwaliteit is.