Eerder deze week zagen we al een eerste cinematografische trailer van Star Wars Squadrons, maar nu hebben we ook meer details gekregen over de game. In de nieuwe flightsim stap je in de schoenen van een piloot aan de kant van de rebellen en een piloot aan de kant van het Keizerrijk. Tijdens het singleplayer-verhaal van de game wissel je af tussen de twee piloten, om van beide kanten het avontuur te beleven.

Daarna kun je in de online multiplayer aan de slag in 5-v-5 gevechten, waarbij je controle krijgt over acht verschillende schepen. Qua multiplayer modi kunnen we in ieder geval twee varianten verwachten. Dogfight is een redelijk standaard Team Deathmatch-modus, terwijl Fleet Battles het wat groter aanpakt. In deze tweede modus speel je in verschillende fases door een gevecht heen, zoals ook Battlefield 5 dat al eerder deed.

Je begint met een standaard Dogfight, waarna het winnende team mag proberen om twee grotere schepen uit te schakelen van de tegenpartij. Wanneer dat lukt, drukt het aanvallende team door om het vlaggenschip uit te schakelen van de tegenpartij, maar kan de verdedigende partij natuurlijk van zich af slaan.

De game is vanaf 2 oktober dit jaar te koop voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One, waarbij de game ook volledige VR-ondersteuning zal krijgen. Ook is deze game in cross-play te spelen.