De grote winnaars van de Dutch Game Awards 2022

Mooie staaltjes techniek van Nederlandse bodem

De Dutch Media Week is volop aan de gang, en dat betekent dat we in het Nederlandse medialandschap niet alleen aankondigingen en interessante panels voorbij zien komen, maar ook genoeg prijzen. Gisteren was het de beurt aan videogames: voor de twaalfde keer werden gisteren de mooiste games van Nederlandse bodem gevierd tijdens de Dutch Game Awards.

Met vier nominaties was Horizon Forbidden West de gedoodverfde grote winnaar van de avond. In totaal zijn er dertien awards verdeeld, waarvan negen voor ‘gewone’ categorieën en vier voor bijzondere prestaties in de games-industrie. Alle winnaars worden overigens opgenomen in de vaste collectie van Beeld & Geluid te Hilversum, waar ze als cultureel erfgoed bewaard worden. We nemen je mee langs de grote en kleine winnaars!

Alle winnaars van de Dutch Game Awards 2022

De nominaties

In totaal zijn er 48 games aangedragen, waarna een onafhankelijke jury de nominaties en winnaars gekozen heeft. Alle aangedragen games kun je hier vinden. De nominaties hebben we hieronder op een rijtje gezet, met de winnaars dikgedrukt.

Best Game

Stacklands – Horizon Forbidden West – Lake

Best Art

Here Comes Niko! – Horizon Forbidden West – Jitsu Squad

Best Audio

Here Comes Niko! – We Were Here Forever – Horizon Forbidden West

Best Innovation

Stacklands – Lake – After the Fall

Best Technology

Horizon Forbidden West – wurdweb – After the Fall

Best Game Design

Stacklands – We Were Here Forever – Lake

Best Applied Game

Hackshield in de klas – Springloop – AINAR.io

Best Debut Game

Cat Cafe Manager – Here Comes Niko! – Jitsu Squad

Best Student Game

Ruth’s Journey – All Hands on Deck – Duckside of the Moon

Horizon Forbidden West – Guerrilla Games

Best Game, Best Audio, Best Technology, Best Art

Met een productie op wereldniveau sleept het Amsterdamse Guerrilla Games maar liefst vier prijzen in de wacht, waaronder de felbegeerde Best Game. Het vervolg op Horizon Zero Dawn (2017) is een krappe vijf jaar in ontwikkeling geweest en bouwt voort op het verhaal van zijn voorganger, maar voegt daar een gigantisch nieuw gebied aan toe. Daarnaast wordt er een gewaagde stap nog verder in de richting van science-fiction gezet, wat de game een uniek element geeft.

De jury was erg onder de indruk van de AAA-productie: “We glimmen van trots dat deze console-hit en meesterwerk in hartje Amsterdam is ontwikkeld! […] Deze game zet Nederland op de kaart van de wereldwijde gamesindustrie en ver daarbuiten in de bredere media.”

Pixel Vault noemde Horizon Forbidden West “essentiële Hollandse glorie die een overwinning is voor Sony, PlayStation en Guerrilla”. Je kunt de volledige review van Amador hier vinden.

Stacklands – Sokpop Collective

Best Innovation, Awesome Achievement

Stacklands is een deckbuilder waarin je een dorp bouwt door kaarten op elkaar te stapelen. Als je je kaarten slim speelt, kun je ze ook omruilen voor packs zodat je het dorp nog verder uit kunt breiden en voor voedsel kunt zorgen. De game is in april uitgebracht, maar krijgt steeds nieuwe updates met extra content.

De opzet is simpel maar de uitwerking is innovatief en speelt lekker weg: “Dit is het type spel dat je voor tien minuutjes wilt spelen, maar waar je vervolgens drie uur voor gaat zitten. De echte innovatie van Stacklands is het slimme gebruik van makkelijke mechanieken om uitdagende en bevredigende puzzels te maken die je doen verlangen naar meer,” vertelt de jury.

Naast de prijs voor Best Innovation mocht Sokpop Collective ook de speciale Awesome Achievement award in ontvangst nemen. De unieke manier van werken die de studio hanteert, viel de jury erg op. De vier jonge ontwikkelaars die samen Sokpop Collective vormen, brengen namelijk elke maand een nieuwe game uit voor hun Patreons.

We Were Here Forever – Total Mayhem Games

Best Game Design

In deze first-person puzzelplatformer moet je met elkaar samenwerken zonder dat je elkaar ziet en dat is soms een knap lastige opgave. Als vierde game in de We Were Here-franchise neemt het eenzelfde uitgangspunt als de voorgangers, maar steekt dat in een nieuw jasje. Total Mayhem Games neemt je mee terug naar Castle Rock en doet dat door middel van mysterie, puzzels en walkie-talkies.

“[Wij waren] enorm te spreken over het slimme ontwerp van de puzzels. […] Samenwerking staat centraal en zelfs als je dit spel speelt met een volslagen vreemde, dan schept het nog steeds een band en is er een sprankje vreugde wanneer je herenigd wordt met je mede-avonturier”, aldus de jury.

Ook Pixel Vault was onder de indruk van de puzzels en locaties en noemde We Were Here Forever “een tweepersoonsgame van formaat”. De volledige review van David is hier terug te lezen.

Hackshield in de klas – HackShield Future Cyber Heroes

Best Applied Game

Met een game die helemaal in de tijdsgeest past, leren de HackShield Future Cyber Heroes aan jonge kinderen hoe zij zich kunnen beschermen tegen onveilige situaties op het internet. Door verschillende quests met cyberthreats komen kinderen op een veilige manier in aanraking met cyberpesten, nepnieuws en andere internetgerelateerde onderwerpen.

De jury benoemt de relevantie en actualiteit van Hackshield en voegt daaraan toe: “De game biedt een rijke wereld vol met quests en verschillende thema’s. Bovendien is het goed geïmplementeerd in de onderwijsomgeving en heeft het een hoge productiewaarde.”

Cat Cafe Manager – Roost Games

Best Debut Game

Een eerste game maken is niet makkelijk, maar Roost Games maakte een aanstekelijk schattige game die na de launch verschillende updates heeft gekregen. De jury was ook niet allergisch voor de leuke katten die rondlopen in de game en zei: “De schattigheid en de personages bouwen voort op het spelontwerp en de mechanieken. Deze balans creëert een cat-tastic en meeslepende ervaring.”

Ook Pixel Vault zag het nog één dag-effect en de mooie grafische stijl, maar onze reviewer Ivo speelde de game naar verwachting een stuk vroeger dan de jury van de DGA en merkte nog wel wat verbeterpunten op. Je kunt Ivo’s review hier lezen.

All Hands on Deck – Studio Mantasaur

Best Student Game

Waar je in We Were Here Forever regelmatig onder tijdsdruk staat, kun je in All Hands on Deck rustig je gang gaan. Met z’n tweeën speel je als een paar handen en loop je rond om puzzels op te lossen en in fantasiewerelden op zoek te gaan naar verloren speelgoed.

“Wij genoten van de eenvoudige, ontspannende puzzels en de goede dosis humor binnen een gepolijste gameplay-ervaring”, aldus de jury. All Hands on Deck bevindt zich momenteel nog in de alfafase, maar de ontwikkelaars zijn wel van plan de game een volwaardige launch te geven op verschillende platformen. Op Itch is een demo te downloaden.

Speciale awards

Zoals eerder benoemd werd de prijs voor Awesome Achievement uitgereikt aan Sokpop Collective vanwege hun community-gebaseerde kijk op game development.

Emily Jacometti mocht de Inclusion Award in ontvangst nemen. De mede-oprichter van Flavour Studios werkte onder andere mee aan Hackshield en is ook een groot voorvechter van inclusie en gelijke rechten binnen de gamesindustrie. Tijdens de uitreiking van de Best Applied Game award voor Hackshield werd er nog een voorbeeld gegeven door een collega die zich door Jacometti’s hulp helemaal veilig en geaccepteerd voelt bij de studio.

De Career Achievement Award werd aan Alessandra van Otterlo uitgereikt voor het werk dat zij achter de schermen doet bij verschillende bedrijven en evenementen. Zo is ze momenteel de eigenaar van Control Magazine, heeft ze de Amsterdam Game Borrel en de European Game Showcase op poten gezet en werkte ze mee aan initiatieven als de GDC Student Grant. Van Otterlo kreeg een uitzinnig applaus en een staande ovatie toen ze het podium betrad om haar prijs in ontvangst te nemen.

Tot slot ging de Best Studio award naar Codeglue, een studio die vooral meewerkt om games van anderen te porten of extra implementaties te verstrekken. Daarnaast heeft de studio ook een aantal eigen games uitgegeven, zoals Spellbenders. Verschillende werknemers van het bedrijf lichten toe dat de werksfeer en de persoonlijke aandacht erg hoog in het vaandel staan bij Codeglue.

Dat waren alle winnaars van de Dutch Game Awards dit jaar! Heb jij er iets van gespeeld, of ben je dat na het lezen van dit artikel van plan? We horen het graag van je in de comments!