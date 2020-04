Voor je een Pro-abonnement afsluit om in 4K te gamen, is het wel handig om even te kijken of je internet snel genoeg is, want streamen in 4K vergt de nodige bandbreedte. De laagste door Google aanbevolen internetsnelheid is 10 Mbps. Je kunt games dan met 60 fps in een resolutie van 720p spelen.

Wil je de kwaliteit opschroeven naar HD, dan moet je tenminste 20 Mbps hebben. Dan kun je games in 1080p spelen en de HDR-effecten aanzetten als je televisie dit ondersteunt. Voor de optimale streamkwaliteit geeft Google het advies van 35 Mbps. Je kunt games dan in 4K streamen naar je televisie, mits je dus het Pro-abonnement hebt.

De gemiddelde internetsnelheid voor Nederlandse huishoudens ligt momenteel rond de 35 Mbps. Controleer dus even of je verbinding snel genoeg is om in 4K te kunnen streamen. Dit kan via de website van Google