Met de zomerupdate zien we ook bekende gezichten terugkomen. Zo duikt met de update de vriendelijke zeeotter Pascal weer op in het water. Pascal is verzot op mantelschelpen, dus mocht je deze tijdens het duiken tegenkomen: hij neemt ze graag van je over. In ruil daarvoor zul je nieuwe doe-het-zelfplannen krijgen, allemaal in het zeemeermin-thema. Zo kun je jouw huisje een ‘diep in de zee’-look geven.

Ook Gulliver maakt weer zijn opwachting, al is deze zeemeeuw letterlijk in een nieuw jasje gestoken. Wanneer Gulliver opnieuw aanspoelt op je eiland, heeft hij zijn reguliere outfit ingewisseld voor een piraatachtige look. Wanneer je hem helpt, zul je dan ook nieuwe items krijgen die voorheen nog niet beschikbaar waren.

De update is vanaf 3 juli gratis te downloaden voor iedereen die Animal Crossing: New Horizons op de Nintendo Switch heeft. Later in de zomer krijgen we nog meer content in wave 2 van de zomerupdate. Blijf dit artikel dan ook zeker in de gaten houden om van alles op de hoogte te blijven.