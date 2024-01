Waar cashen we uit, boys?

Tijdens The Game Awards begin december van 2023 was daar plots een trailer van The Finals. Een chaotische nieuwe spelshow waarin spelers in teams van drie zoveel mogelijk geld moeten zien te verdienen blaast zichzelf op het toneel. Het mooiste van alles: de game is gratis te spelen. Dus duiken Robert, Tom en Kevin als drietal de strijd in om te kijken of er wat te winnen valt. Na veel vallen en opstaan maken ze hun eerste gedachten op.

Luister nu ook naar de podcast! Wil je ons horen praten over The Finals, in plaats van erover te lezen? Luister dan nu aflevering 46 van Iedereen vond dat leuk, waar we de game uitgebreid bespreken.

In de nabije toekomst waarin The Finals zich afspeelt, hebben spelshows een vrij agressieve vorm aangenomen. Zo blijkt als je de game voor het eerst opstart. Teams van drie strijders spelen in The Finals om de beruchte finale te bereiken en met het grote geld naar huis te gaan. Maar in de tussentijd lopen ze wel het gevaar opgeblazen, bedolven of weggeblazen te worden. Het is een wilde rit voor iedereen die de arena in durft te stappen.

Hoe werkt The Finals?

Het principe van The Finals is simpel: verdien meer geld dan je tegenstanders en bereik als eerste het gestelde doel. Hoe je geld kan verdienen? Daar zit wat meer verfijning in. De game kent met de release een tweetal modi: Quick Cash en Bank It, die gelukkig twee heel verschillende ervaringen opleveren.

In Quick Cash strijden drie teams door het vinden, inleveren en verdedigen van kluizen. Hierbij verschijnen verschillende kluizen op het veld die je als team veilig moet stellen en bij inleverpunten moet deponeren. Helaas is dat de halve strijd, want het verwerken van je kluis heeft veel tijd nodig. Ondertussen kunnen andere teams de kluis stelen. Dit spel dient overigens ook als de (ranked) tournamentsmodus van The Finals, waarin teams in afvalraces strijden naar een één-op-één spelvariant als de echte finale.

Bank It gaat wat vlotter, maar is ook een stuk chaotischer. Hier wordt het geld verdiend met kleinere bundels munten die je tegenkomt in de arena die op de grond vallen als je het loodje legt. Inleveren gaat ook een stuk sneller, maar de locaties blijven slechts enkele minuten op hun plaats. Hierdoor ontstaat er een strijd waarbij overzicht en tactisch inzicht beloond worden — of een gebrek daaraan hard gestraft.

Na wat uren in de spelshow vroegen we aan Tom, Robert en Kevin wat ze van de gameplay en gunplay vonden en waar ze nog kansen zien voor dit spektakel.

Gameplay: Teamwork makes the dream work

Tom – Het zit niet aan de oppervlakte, maar ergens voelt The Finals behoorlijk Battlefield-achtig aan. Uiteraard komt dat grotendeels uit de verwoestbare omgevingen — die hier (eindelijk) weer een strategische rol spelen — maar het zit ook in de verdeling van rollen en uiteraard het teamspel. Iedereen schiet en bombardeert lekker mee, zeker in het heetst van de strijd, maar her en der ontstaan ook leuke specialisaties.

Zonder geheel ‘heldenshooter’ te gaan, is het toch mooi om te zien dat de heavy-personages zich als destructieve tank mogen gedragen en dat light-spelers meer op snelle mobiliteit sturen. Los van de fysieke vormen zijn er voldoende gadgets voorhanden om je als een hospik op te stellen, gelaagde valstrikken te zetten of de ultieme stoorzender voor tegenpartijen te vormen.

Voeg daar een greintje fatsoenlijke communicatie aan toe en je team kan voortdurend allerlei bizarre plannetjes orkestreren. “Als jij ze afleidt, dan legt hij mijnen klaar in de onderliggende kamer en dan blaas ik ze straks een verdieping lager.”

In een fractie van een seconde wordt zo’n plan bedacht, doorgespeeld en uitgevoerd — in ons geval wel vaak met gematigd succes. Slagen dergelijke plays ook daadwerkelijk, dan leidt dat tot die “Only in The Finals”-momentjes. En ja, dat zijn toch een beetje de momenten die Battlefield ons niet vaak meer weet te brengen.

Robert – De verdeling in je team is waar de meta van de game zich ook direct op lijkt te richten. We zijn inmiddels al meerdere teams tegengekomen met twee heavy-spelers met een hamer (voor meer daarover zie ook het kopje ‘sloopkogel’ ) die constant worden geheald door een medium class speler die er achteraan rent.

Een andere strategie kan zijn om met drie light classes rond te rennen en te zorgen dat je team altijd overal het eerste aankomt en weer weg is. Deze teams vol mini’s, zoals wij ze noemen, kunnen ontzettend irritant zijn, maar maken de game ook interessant. Het afstemmen van je wapens en classes op elkaar is dus belangrijk om de andere teams te kunnen verslaan en ook unieke strategieën te creëren.

Kevin – Voor mij voelt The Finals echt als zo’n game onder het motto van ‘een seconde om te leren, een eeuwigheid om te beheersen’. Er zijn weinig echt lastige componenten aan de gameplay, maar om er fatsoenlijke finesse in te krijgen: dat gaat tijd kosten. Meer dan in veel andere team-based shooters heb ik het idee dat hier niet alleen de meta heel belangrijk gaat zijn, maar ook een goede beheersing van tal van systemen.

Weten hoe de destructie goed in je voordeel kan werken. Ontdekken welke combinatie van classes en skills goed samen gaan. Leren wat je met het materiaal om je heen allemaal kan bewerkstelligen. Goed ingespeelde teams zullen beduidend sneller bij een overwinning komen. Dat is ook nu al in de eerste weken te ontdekken.

Daar zit ook meteen een zwaktepunt voor mij, want ik zal de game niet opstarten om een paar potjes met rando’s te spelen als deze twee rando’s niet mee gaan. Zonder communicatie is het spel gewoon niet leuk om te doen. Je moet kunnen communiceren wanneer je gaat pushen, wanneer je hulp nodig hebt, of wanneer die ene vijand nog écht op één hit zit.

Tom – Ik zweer die gast zat op één hit. Niet mijn schuld dat jullie ‘m laten healen voordat er naar mijn calls geluisterd wordt.

Gunplay: Als een sloopkogel tegen je gezicht

Robert – De gunplay voelt zoals Tom al zei heel erg als Battlefield en dat is prima. Het is zeker niet mijn favoriete gunplay die er momenteel beschikbaar is. Destiny of een Apex Legends hebben dit voor mijn gevoel net wat beter voor elkaar. Uiteindelijk onderscheidt The Finals zich meer met de levels waarin alles kapot kan en de gereedschappen die dat voor elkaar krijgen.

Van een raketwerper tot een pakketje met explosieven: het doet zijn werk allemaal perfect. Wat je ook tegen de omgeving aangooit aan geweld, alles spat op een geloofwaardige manier uit elkaar en dat is erg bevredigend. Dat is op dit moment het enige wat me telkens weer The Finals laat opstarten, want dat is een ervaring die ik op dit moment uit weinig andere games kan halen.

Kevin – Gunplay is voor mij een raar beestje in The Finals, wat op zich weinig te maken heeft met de wapens zelf. Wapens schieten goed genoeg en hebben allemaal wel hun eigen gevoel, zelfs binnen wapens van dezelfde klasse. Het probleem zit ‘m vooral in de loadouts die je kan maken, waardoor je heel erg bewust om moet gaan met je beschikbare opties.

Een secundair wapen in The Finals kennen ze niet – je neemt je primaire wapen mee en daar zal je het mee moeten doen. Het zorgt er dan ook voor dat je moet gaan spelen rondom de gebreken van je wapen heen en veel meer na moet denken waar je mee bezig bent. Ook zijn er voor je wapen geen upgrades beschikbaar: het wapen wat je aan het begin koopt, zal nooit beter worden — hoogstens een ander kleurtje krijgen.

Dus neem je een machinegeweer mee, dan moet je goed nadenken over wanneer je het magazijn verwisselt: terugvallen op een pistool gaat niet. Neem je een submachinegeweer mee, houd er dan rekening mee dat je niets voor de langere afstanden hebt. En duik je met alleen een sloophamer het gevecht in? Zorg dan in ieder geval dat je healer nooit ver weg is.

Tom – Wat betreft gunplay voelt het alsof Embark veel lering heeft getrokken uit heldenshooters als Overwatch. Het knalt weliswaar vele malen lomper en lekkerder, maar de munitie is onbeperkt en de wapens zijn statisch, zoals Kevin al aanstipte. Snel en scherp richtwerk komt natuurlijk altijd van pas, maar The Finals voelt toch een tik anders dan het gros van de competitieve schietspellen en Team Deathmatch-variaties. Daarvoor heeft de game te veel eigen lagen, zoals de eerder genoemde klassen, uiteenlopende gadgets en natuurlijk die dynamische omgeving.

Al ben je nog zo goed in het schietwerk: een enkele kogel keert zelden het tij in The Finals. Natuurlijk knalt het lekker weg, maar je bereikt er alleen iets mee als je die kunde stapelt op alle andere spelprincipes. Schiet eens op de dichtstbijzijnde gasflessen in plaats van de hoofden of lob een granaat richting de laatste steunpilaar: dat creëert meer chaos om mee te werken. Tel wat gebalanceerde teamcompositie en communicatie bij dat soort tactieken op — en ineens bereik je veel meer met dat twitchy gezwiep van de muis of het controllerpookje.

De toekomst schittert als bergen goud

Tom – Wat mij betreft barst The Finals van de groeipotentie; een beetje zoals Apex Legends dat een paar jaar terug had. In de basis staat een gratis shooter die zich vlot op laat pakken, maar wel iets verfrissends doet. De unieke modi en dynamische destructie bieden al een lekker eigenzinnig spelconcept waar Embark nog veel kanten mee op kan.



Daaronder vallen hoofdzakelijk de uitbreiding van wapentuig, specialisaties en een stukje (extra) cosmetische fanfare. Vooral op het gebied van dat laatste is het aanbod nog wat duur en ontzettend beperkt, terwijl er juist in de lore van The Finals ontzettend veel geks te halen is. De spaarzame eerste legendaries getuigen van stijl en creativiteit; het zijn er gewoon te weinig. Gooi er gerust nog wat gekkigheid in en houd het metaspel fris met sporadisch eens wat nieuwe gadgets of bizarre geweren.

Robert – Hoewel het lekker klikt met The Finals, heeft de game mij nog niet helemaal overtuigd. Hoelang blijft het leuk om een straat met gebouwen plat te leggen? Waarschijnlijk wel een paar maanden, maar daarna gaat het wel als een gimmick voelen. De progressie die je maakt in de game door wapens vrij te spelen gaat erg traag en ik merk op dit moment dat de game mij te weinig nieuwe dingen toespeelt om het voor lange tijd interessant te houden.

Ook bijvoorbeeld een season pass biedt weinig interessante bonussen. Daarom heb ik buiten de drang om de sloopkogel uit te hangen met wat vrienden op dit moment weinig prikkels om de game voor lange tijd te blijven spelen. Daarom hoop ik dat er snel nieuwe modi komen en ook de progressiesystemen je iets meer gaan belonen voor de tijd die je in de game stopt.

Kevin – Een vast plekje in mijn arsenaal veroveren is lastig, dat heb ik de afgelopen jaren wel gemerkt met games als Apex Legends en Call of Duty DMZ (RIP DMZ). Ik weet dan ook nog niet of dat met The Finals wel gaat lukken, maar voor nu is het in ieder geval een moment van heerlijke chaos. Met het oog op de toekomst ben ik wel benieuwd waar het qua level design heen gaat.

We hebben nu vier locaties met Seoul, Monaco, Las Vegas en Skyway Stadium, maar daarbij is voor mijn gevoel alleen Las Vegas echt anders. De rest is een combinatie van moderne architectuur en Franse riviera. We hebben nog maar weinig water gezien, of wat dacht je van een fatsoenlijk sneeuwlevel? We hadden de tijdelijke holiday-modus, maar geef mij ook gewoon een skidorp op een besneeuwde bergtop of zo?

Er zit potentie in The Finals, zoveel is wel duidelijk. Het is nu alleen de vraag hoe Embark het er optimaal uit gaat halen — ook met de andere projecten die ze momenteel op de rol hebben. Ben jij al in The Finals gedoken, of moet je nog beginnen? Laat het ons weten in de reacties.

The Finals is 8 december 2023 gratis te spelen op pc (via Steam), Xbox Series X/S en PlayStation 5.