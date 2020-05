Bovenstaande woorden komen natuurlijk niet door de PEGI-rating heen en hoef je dus niet te verwachten tijdens je race in F1 2020. Trouwens, commentaar tijdens je race hoef je sowieso niet te verwachten, aangezien het commentaar alleen in de voor- en nabeschouwing van de races in de game zit. In tegenstelling tot de FIFA- en NBA2K-franchises, waarin je het commentaar tijdens de wedstrijd hoort, hoor je het bij de F1-games enkel voor en na de sessie.

Hierdoor voegt het commentaar in mijn ogen weinig toe: als gamer wil ik graag direct racen en klik ik de intro’s en outro’s van een race dus vaak door. Het heeft er ook mee te maken dat je nu in de Engelse variant al vaak hetzelfde verhaal te horen krijgt. Wanneer je bijvoorbeeld gaat kwalificeren, hoor je eerst een leuk feitje over de baan, maar daarna hoor je net iets te vaak hetzelfde verhaal over hoe moeilijk het is om op de limiet te rijden. Ondanks dat Olav 60.000 woorden heeft ingesproken in 52 uur tijd, heb ik niet het idee dat dit voor de Nederlandse versie anders is.

Met de aankondiging heeft Codemasters ook een kleine teaser laten horen, waarin we horen hoe het commentaar van Olav Mol gaat klinken. Ook dit geeft in mijn ogen weinig reden tot enthousiasme. Je hoort duidelijk dat het voor hem allemaal erg onwennig is, want het hele riedeltje over Zandvoort klinkt ingestudeerd. Daarnaast lijkt Olav te hard zijn best te doen qua articulatie, waardoor het commentaar extreem klinisch klinkt. Je mist daarbij het stukje beleving dat hij normaal tijdens zijn commentaar wel in zijn stem legt. Het vrije enthousiasme lijkt dus verdwenen.