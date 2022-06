De beste Diablo-game voor walvissen

Het is nog niet eerder gebeurd op BlizzCon: een ontwikkelaar op een podium die bij het aankondigen van een nieuwe Blizzard-game geen applaus, maar boegeroep en verontwaardiging ontving. Diablo Immortal zorgt bij release zo mogelijk voor nog meer ophef. In Nederland en België in de eerste plaats vanwege het feit dat de game niet speelbaar is. De vraag is of we dat moeten willen met de meest agressieve microtransacties die we in een game zijn tegengekomen.

Diablo Immortal is inmiddels een paar weken speelbaar, behalve in Nederland en België. Door wetgeving in België mag de game daar niet verschijnen. In Nederland ligt dat wat genuanceerder, maar voor dat land heeft Blizzard besloten de game preventief niet uit te brengen. Hoe zit het nu precies met die regels en kun je de game met omwegen wel spelen? Dat hebben we uitgezocht, al kwamen we tot de conclusie dat je dat waarschijnlijk niet moet willen.

Lootboxregels in Nederland en België

In België zijn de regels vrij duidelijk: lootboxes zijn een vorm van gokken, omdat je van tevoren niet kunt weten wat erin zit. Daarom vallen dit soort games onder de gokwet in het land en veel game-uitgevers brengen hun free-to-play-games (F2P) daarom niet uit in België.

In Nederland ligt het iets genuanceerder. Daar is een game met lootboxes pas een kansspel als de items uit de lootboxes ook echte economische waarde vertegenwoordigen. Als je ze dus bijvoorbeeld in euro’s kunt verkopen aan andere spelers. Dat is bij de meeste F2P-games niet het geval en daarom komen deze games vaak wel uit in Nederland.

Toch besloot Blizzard om Diablo Immortal een paar weken voor release zowel uit de Nederlandse als Belgische appwinkels te halen. Tegenover Tweakers heeft de game-uitgever in een verklaring laten weten dat de game niet verschijnt in Nederland en België vanwege de lootboxregels in de landen. Blizzard trekt Nederland en België hierin gelijk.

Kun je Diablo Immortal toch spelen in Nederland en België?

Wanneer een product niet in je eigen land verschijnt, moet je de grens over. Dat is met digitale waar een stuk eenvoudiger. Zeker voor Android is Diablo Immortal eenvoudig te vinden via de verschillende obscure apk-websites en ook voor pc kun je met een VPN en een niet-Nederlands of -Belgisch account een heel eind komen.

Het is wel goed om te onthouden dat wanneer je de game toch in Nederland gaat spelen, je je niet houdt aan de servicevoorwaarden van Blizzard. Mocht het bedrijf erachter komen dat je toch vanuit Nederland of België Diablo Immortal speelt, dan kan het besluiten je account te verwijderen. Doe dit dus niet met je account waar je al 12 jaar World of Warcraft op speelt, want je loopt het risico om alles voor je ogen te zien verdwijnen.

Een van de betere Diablo-games

Afgezien van het feit dat je de game hier officieel niet kunt spelen, moet je je afvragen of je dat überhaupt moet willen. De game heeft op het moment van schrijven de laagste Metacritic user score ooit voor een pc-game en dat heeft dit keer niet te maken met een klein clubje haters dat een game een slechte reviewscore probeert te geven .

De game zelf speelt heel erg als Diablo 3, maar dan helemaal gericht op bediening op mobiele apparaten en met meer online-elementen. De game heeft een intuïtief questsysteem, dat je altijd naar de juiste plek leidt en het samenspel met andere spelers is heel natuurlijk. Daarnaast heeft het in-game chatsysteem wat weg van Trade chat in World of Warcraft, waar constant willekeurige gesprekken worden gevoerd. Diablo Immortal is op basis van de gameplay een van de meest toegankelijke en toffe Diablo-games tot nu toe.

De negatieve reacties hebben eigenlijk enkel te maken met het businessmodel van de game. Nu is dit met F2P-games altijd een probleem, want er moet een balans gevonden worden tussen de microtransacties en speelbaarheid zonder geld uit te geven aan de game. In Diablo Immortal lijkt dit prima in orde en de game is in het begin juist helemaal niet agressief met het pushen van betaalde content. Het gaat pas mis als je het hoogste level bereikt en de zoektocht naar de beste gear begint.

Het geheime walvislevel

Om de beste legendarische uitrusting te kunnen verzamelen, kun je in Diablo Immortal niet om de lootboxes heen. Om bij de beste te horen, moet er geld uitgeven worden en dat is waar het mis gaat. In de eerste plaats ondermijnt de game zijn eigen gameplay met deze manier van geld vragen aan de speler. Het leuke aan de Diablo-games is het verzamelen van loot en zonder een euro uit te geven, ga je alleen de saaiere uitrustingssets kunnen bemachtigen. Het tweede grote probleem is het prijskaartje dat aan de exclusieve uitrusting hangt.

Op basis van de eerste slordige schattingen kost het meer dan 100.000 dollar om een personage in de game uit te rusten met de beste gear. Met dit soort bedragen is wetgeving omtrent lootboxes voortaan vrij makkelijk uit te leggen. Om dit astronomische bedrag uit te geven heeft Blizzard een slim systeem bedacht dat je steeds een beetje meer laat uitgeven en onthult daarmee zijn ware aard als walvisjager.