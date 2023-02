Deze Nintendo Direct gaf me alles wat ik wilde

En eigenlijk was dat maar één ding

Afgelopen week konden we weer gaan zitten voor flink wat aankondigingen vanuit Japan. De Nintendo Direct bevatte onder andere Metroid Prime Remastered, verschillende Game Boy-titels voor Nintendo Switch Online en een releasedatum voor Pikmin 4. Daarnaast was er een nieuwe trailer voor The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Maar waar ik écht blij van werd, was een korte teaser die verstopt zat tussen de grotere aankondigingen.

Dan heb ik het over Professor Layton and the New World of Steam. In de teaser zien we eigenlijk alleen de setting en vangen we een glimp op van de professor zelf, maar dat is genoeg. We weten dat hij meer dan tien jaar na zijn laatste verschijning terugkomt en wel op de Switch.

Nostalgie

De Professor Layton-franchise heeft lang geleden al een plekje in mijn hart veroverd. De sfeer, stijl, personages en soundtrack voelen altijd een beetje als thuiskomen. Nadat de nieuwe game was aangekondigd, heb ik mijn The World of Professor Layton-boek ook maar weer eens uit de kast geplukt om er doorheen te bladeren.

De laatste keer dat we de professor in een eigen game zagen, was in 2013. Vier jaar later verscheen er nog wel een game in de serie. Daarin speel je als zijn dochter Katrielle. Hoewel deze release een eigen charme heeft en leuk is als standalone, voelt het toch alsof er nog iets mist. Ondertussen zijn we weer een aantal jaren verder en had ik nooit meer durven dromen dat Layton nog een terugkeer zou maken. Ik ben nog nooit zo blij geweest om het mis te hebben.

Een onverwachte terugkeer

Nadat Level-5 financieel gezien aanzienlijke tegenslagen te verduren kreeg, moest de studio een aantal kantoren sluiten. Het betrof alle kantoren die niet in Japan gevestigd waren, waardoor menig speler angstig werd dat de games niet meer vertaald zouden worden. In het verleden heeft Level-5 al een aantal games uitgegeven die niet gelokaliseerd zijn, zoals Professor Layton and the Mansion of the Deathly Mirror. De kans dat dat met eventuele nieuwe games van Professor Layton, Ni No Kuni of Inazuma Eleven ook zou gebeuren, was dus aanwezig.

Gelukkig blijkt het tegendeel waar te zijn: niet alleen is er een nieuwe Professor Layton-game in de maak, maar ondertussen werkt de studio ook aan Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time. Fantasy Life komt naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar uit. Voor de releasedatum van Professor Layton and the New World of Steam moeten we nog wat langer wachten, maar de voorpret is in volle gang.