Deze Nintendo 64 games zijn te spelen op de Switch

Klassiekers die nog steeds van waarde zijn

Al bijna twee jaar geleden dropte Nintendo de Nintendo 64 emulator voor de Switch. Op 25 oktober 2021 kreeg je via Nintendo de optie om uit te breiden naar een Nintendo Switch Online + abonnement. Naast een aantal DLC’s voor games zoals Mario Kart 8 Deluxe en Animal Crossing kwam een dag later ook de Nintendo 64-emulator uit met een scala aan Nintendo klassiekers. In dit artikel zie je de lijst met games die nu te spelen zijn op de Nintendo 64-emulator.

Goed om alvast te vermelden dat de Nintendo 64-emulator niet gratis te downloaden is. Daarvoor dien je het Expansion Pack Membership aan te schaffen, naast je Nintendo Switch online abonnement. Dit abonnement kost je veertig euro per jaar, maar je krijgt naast de Nintendo 64-emulator ook toegang tot de Nintendo Game Boy Advance-emulator en de Season Pass van Mario Kart 8 Deluxe.

Ik adviseer je ook om een familie abonnement aan te schaffen en de kosten met elkaar te delen. In dit artikel ligt de focus op de Nintendo 64 en de games die er nu op te spelen zijn. Ben je benieuwd naar de games voor de Game Boy Advance. Daar is ook een overzichtsartikel voor geschreven. Aan het einde van het artikel vind je ook nog een aantal games die in de nabije toekomst uitkomen voor de Nintendo 64-emulator. Enjoy!

Super Mario 64

Deze banger kwam samen met de Nintendo 64 in 1996 uit als lanceertitel en wordt tot op de dag van vandaag nog steeds veel gestreamd, met name door speedrunners… Helemaal nieuw voor de Switch is de game niet, want in 2020 bracht Nintendo al Super Mario 3D All-stars uit. Hierin kon je naast Super Mario 64 ook Super Mario Sunshine en Super Mario Galaxy bespelen met verbeterde controllers. Heb je echter de behoefte om de ouderwetse versie te spelen met de Nintendo 64 controller gameplay, dan adviseer ik je dit pareltje zeker nog eens aan te slingeren.

Lylat Wars

In de volksmond ook wel bekend als Star Fox 64. Deze game kwam uit voor de Nintendo 64 in 1997. Je speelt als hoofdrolspeler Fox McCloud die het opneemt tegen zijn aartsrivaal Andross. Lylat Wars is een On-rail Shooter, dat betekent dat het beeld vanzelf vooruit gaat. Slechts in de free roaming levels kun je als speler echt kiezen waar je naartoe gaat. Lylat Wars brengt de klassieke gameplay van de Star Fox franchise uitstekend in beeld.

Dr. Mario 64

Wie aan het begin van 2021 nog treurde dat Nintendo stopte met de mobiele versie van Dokter Mario, kan met de Nintendo 64 versie weer vooruit. In 2001 kwam deze als Tetris ogende game uit en moet je gekleurde blokjes op elkaar laten vallen, zodat de virusdeeltjes worden vernietigd. Ik kende Dokter Mario vooral van de Super Smash Brother games. Mario had ineens een dokters outfit en schoot pillen uit zijn vuisten i.p.v. vuurballen. Neemt niet weg dat Dr. Mario 64 wel een klassieker is van Nintendo en hedendaags nog steeds uitdagend is.

Paper Mario

In dit verhaalgedreven RPG avontuur uit 2001 moet je zoals bij alle andere Mario games een reddingsmissie aangaan om de prinses te redden. Vanuit Pixel Vault is een afgestoft artikel verschenen waarin we een stuk dieper ingaan op de game. Naast dat dit het lezen waard is, is het ook meer dan waard om de game aan te slingeren. Waar je bij Super Mario 64 kunt zien dat het grafisch echt een Nintendo 64 game is, krijg je bij Paper Mario het idee dat het een recente Mario game is. Het speelt soepel en de tekenfilmstijl maakt de uitstraling tijdloos. Zoals mijn mede-redacteur al zei in zijn artikel: Paper Mario is een ware klassieker die we niet uit het oog moeten verliezen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time en The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Oké, in dit artikel heb je me al vaak het woord klassieker zien gebruiken. Echter zou het woord klassieker te min zijn voor de titel van Zelda hierboven geschreven. Voor Ocarina of Time (1998) en Majora’s Mask (2000) durf ik zelfs te zeggen dat het hoogtepunten zijn in de gamegeschiedenis. Destijds hadden de games baanbrekende 3D effecten en gevechtssystemen die perfect aanvoelde. Mocht je klaar zijn met je Tears of the Kingdom avontuur en eens nostalgisch voelen, speel deze meesterwerken. Naast een sterk verhaal is de soundtrack van beide games onvergetelijk. Er staan afspeellijsten op YouTube die in het teken staan van relaxte Legend of Zelda muziek. Toevalligerwijs heb ik deze lijsten ook gebruikt bij het uittypen van dit artikel.

F-Zero X

Deze super snelle race game uit 1998 is een ware adrenalineboost. Met liefst dertig andere deelnemers neem je het in een grand prix van zes races op tegen elkaar. Naast dat je elkaar met een boost knop, die zich aanvult na elke ronde, kunt passeren, is het ook mogelijk elkaar tegen de zijkant van het circuit te duwen, zodat je auto wordt uitgeschakeld. De bekendste coureur van F-Zero is zonder twijfel Captain Falcon, die ik net als Dokter Mario vooral kende van Super Smash. Zelfs als je met z’n vieren speelt, blijven de framedrops achterwege, waardoor de snelheid er goed in blijft.

Pilotwings 64

Deze flight simulator game uit 1996 kwam tegelijk uit met de console van Nintendo. De gameplay van Pilotwings bestaat uit een aantal target opdrachten waarbij je binnen een bepaalde tijd door een aantal hoepels dient te vliegen. Daarnaast heb je missies waarbij je bepaalde objecten kapot moet schieten. Voor de die hard spelers is er genoeg te ontdekken, want er zijn een hoop geheimen toegevoegd in het spel. Dit maakt dat je de game zo perfect mogelijk wilt voltooien.

Pokémon Snap en Pokémon Puzzle League

Omdat in totaal vier Pokémon games te spelen zijn voor de Nintendo 64-emulator, zijn ze in dit overzicht gebundeld in twee categorieën. Pokémon Snap (1999) was de eerste 3D Pokémon game die je kon spelen. Je doel is om zoveel mogelijk Pokémon te fotograferen, terwijl je middels een on-rail game ervaring de Pokémon in het wild ziet leven. De game was destijds een groot succes, maar kreeg wel als kritiekpunt dat het erg kort was. In 2020, na 21 jaar, kwam er een opvolger voor de Switch.

Pokémon Puzzle League lijkt qua gameplay erg op Dr. Mario 64. In deze Tetris stijl game vecht je tegen andere Pokémon trainers en gym leiders in de Kanto regio. Het basisidee is dat je de puzzelstukjes vernietigt door drie of meer blokken van dezelfde kleur te koppelen. Hoe meer puzzelstukjes je tegelijk elimineert, hoe meer punten je scoort. Wie er als eerste voor zorgt dat de tegenstander af is, wint. Ik heb de game meerdere keren opgestart en vond het verrassend leuk. Dit komt vooral doordat het element van Pokémon eraan is gekoppeld. Was dit er niet, had ik de game vast links van me laten liggen.

Pokémon Stadium en Pokémon Stadium 2

De andere twee Pokémon die te spelen zijn voor de Nintendo 64-emulator zijn Pokémon Stadium en Pokémon Stadium 2. Pokémon Stadium uit 1999 is een van de best verkochte Nintendo 64 games. De game hoort bij de verzameling van de Game Boy games Blue, Red en Yellow. Pokémon Stadium heeft geen verhaallijn, maar gaat enkel om de gevechten.

Je kunt badges verdienen en uiteindelijk met een toernooi meedoen, zodat je het ultieme gevecht met Mewtwo aan kunt gaan. Ik vond Pokémon Stadium en zijn vervolg vroeger adembenemend. Je Pokémon waren ineens 3D en je zag ze je gekozen aanvallen uitvoeren alsof ze echt bestonden. Daarnaast had je de mogelijkheid om je Pokémon van Blue, Red en Yellow, met een speciale kabel, toe te voegen aan Pokémon Stadium. Zo komt je kleine beestje op de Game Boy echt tot leven!

Pokémon Stadium 2 uit 2000 is eigenlijk niks meer dan hetzelfde als het eerste deel. Alleen dan met de toevoeging van Generatie II, ofwel Pokémon Silver, Gold en Suicune. Verder is het grafisch wel wat verbeterd en had je in plaats van 151 nu keuze uit 251 Pokémon.

Banjo-Kazooie

Bij deze game uit 1998 draag ik positieve en dierbare herinneringen mee. Het is een game die draait om een dommige honingbeer genaamd Banjo, die een strakke, gele broek draagt en in zijn helblauwe tas een grofgebekte, roodborstige meeuw meezeult. Samen dienen ze het zusje van Banjo te redden die is betoverd door een heks. De gameplay is vergelijkbaar met Super Mario 64, maar heeft in mijn ogen een veel sterker verhaal. Als je Nintendo 64 spelers vraagt welke game je sowieso gespeeld moet hebben op de console, geven veel mensen aan dat Banjo-Kazooie er een van is.

Mario Party en Mario Party 2

Ontdek het begin van het bekendste borspel van Nintendo. Als je de nieuwste Mario Party Superstars hebt gespeeld voor de Switch kom je een aantal spellen al bekend voor. Nintendo 64 bracht in 1998 met Mario Party de ideale game avond met vrienden naar je beeldscherm. De game kent al meer dan twintig delen, verspreid over verschillende consoles. Nintendo bracht bijna jaarlijks een nieuwe editie uit. En ondanks dat deel 4 mijn favoriet is, is het zeer de moeite waard om naast het eerste deel ook Mario Party 2 (1999) eens op te starten met een bakkie chips, drank en wat vrienden. Al is dat laatste niet per se nodig.

Mario Kart 64, Mario Golf en Mario Tennis

Om de lengte van dit artikel toch een beetje in te perken-hoop dat dat me is gelukt- heb ik ervoor gekozen om de drie bovenstaande games te bundelen. Dit omdat de drie games alle sport gerelateerd zijn. Om te beginnen Mario Kart 64. Deze game was de tweede Mario Kart. Het eerste deel kwam uit op de SNES. Mario Kart 64 kwam uit in 1996 en had veel elementen toegevoegd die in de hedendaagse Mario Kart 8 Deluxe nog worden gebruikt. Denk aan Mirror Mode, het altijd irritante blauwe schild als item- grrr-, de gouden paddenstoel als item en natuurlijk de verschillende CC klassen. Hoewel Super Mario Kart voor de SNES de eerste Mario Kart was, voelt Mario Kart 64 als een veel completere game met essentiële elementen.

Mario Golf uit 1999 was ook het tweede deel uit de serie. Op de NES kwam eerder NES Open Tournament Golf uit. Een aantal weken na de Nintendo 64 versie kwam ook de Game Boy Color editie uit. Dit gaf net als bij Pokémon Stadium de optie om te linken. Mario Golf heeft een relaxte gameplay waarbij ontspannende muziek en een zonnetje een potje golf toch leuk kan maken voor een console.

Mario Tennis uit 2000 is dan weer de eerste versie van de serie. De game kan het beste omschreven worden als een stressvol potje tennis in het Mario universum. Voor bijna elke console, behalve de Wii, zijn er versies verschenen van Mario Tennis. De Nintendo 64 versie kent wel een paar mijlpalen in het Mario universum. Zo zien we voor het eerst Waluigi en Princess Daisy verschijnen en kun je voor het eerst Boo en Shy Guy kiezen als speelbare figuren. Mario Tennis is tegenover de nieuwe Mario Tennis Aces voor de Switch een veel overzichtelijker en simpelere game. Geen gekke powershots of items op het veld, maar vooral het spelen van een tennis potje staat meer centraal.

Yoshi’s Story

Yoshi’s Story is een platformer game uit 1997. Yoshi’s Story is losjes gebaseerd op de Super NES klassieker Yoshi’s Island, en maakt volledig gebruik van de kracht van de Nintendo 64. Yoshi kan lopen, rennen, zwemmen, springen, fladderen en zijn lading eieren met onfeilbare precisie afvuren. Dit in combinatie met de fijne besturing maakt het spelen van Yoshi’s Story verslavend. De speeltijd van de game daarentegen is wel kort en werd in de tijd van uitgave gezien als te makkelijk. En zo ontstond het label dat Yoshi’s Story meer een kindergame is. Ik zou zeggen: start de game op en vorm je eigen mening. De 2D-effecten maken het voor mij juist aantrekkelijker, omdat dan de graphics van de Nintendo 64 minder een rol spelen.

Kirby 64: The Crystal Shards

In Kirby’s eerste 3D-avontuur gaat onze roze held naar de sterren om zijn vrienden van een nieuwe vijand te redden: Dark Matter. Dit schattige, kleurrijke platformspel uit 2000 bevat alle bekende Kirby-acties. Slok vijanden op om hun vaardigheden over te nemen of maak krachtige combinaties van vaardigheden. Ondanks dat dit de eerste 3D versie is van Kirby, is de game wel in een 2D stijl gemaakt. Vergelijkbaar met Paper Mario. Dit zorgt voor een snelle gameplay en maakt de controllers een stuk makkelijker.

Sin & Punishment, Operation Winback en Wave Race 64

De bovenstaande drie games zijn ieder op hun eigen manier baanbrekend geweest. Zo kwam Sin & Punishment uit 2000 alleen uit in Japan en later in 2004 in China, maar kreeg de game positieve recensies vanwege de snelheid, lichteffecten en algehele graphics. Toen het in 2007 als Wii Virtual Console uitkwam, vloog de game over de toonbank. Sin & Punishment wordt omschreven als een Arcade stijl achtige rail shooter. Wat betekent dat je bewegingen vooruit al vaststaan, maar dat je vooral de manier hoe je manoeuvreert controleert. In de nabije toekomst, uhum 2007, is er een tekort dat wordt opgelost door biochemische wezens te creëren. Deze wezens keren zich tegen de mensheid en jij dient ze te vernietigen.

Operation Winback uit 1999 is een third person shooter die een jaar later ook uitkwam voor de PlayStation 2. Het is een game met stealth-elementen die sterk lijkt op Metal Gear Solid. Operation Winback maakt gebruik van een laser-sight mechanisme dat later weer wordt gebruikt in onder andere Resident evil 4 en Metal Gear Solid 2. Het verhaal draait om Jean-Luc Cougar die onderdeel is van een speciale eenheid die een terroristische organisatie moet oprollen.

Wave Race 64 is een waterscooter race game uit 1996. Voor mij kwam deze game bekend voor uit de arcadehallen. Daar heb je dan een vette scooter waar je mee kunt racen. Daardoor heb je echt het gevoel dat je op een water scooter rijdt. Ik zelf heb deze game in een arcadehal amper gespeeld, omdat er altijd een wachtrij stond. Met verschillende moeilijkheidsgraden kun je het opnemen tegen de computer of tegen elkaar. Natuurlijk is het met een scooter in een arcadehal een stuk leuker, maar ach. Voel je je nostalgisch of kun je je die coole scooter inbeelden, dan is het zeker leuk de game eens aan te zetten.

GoldenEye 007

Ah, hier moest ik mee afsluiten. Het iconische GoldenEye 007. Met meer dan 8 miljoen verkochte exemplaren is deze game uit 1997 ook een van de meest succesvolle games voor de Nintendo 64. Deze First-Person shooter is gebaseerd op de film uit 1995. GoldenEye 007 is met name geroemd om zijn multiplayer waarbij je splitscreen elkaar achterna kon jagen. Denk hierbij aan de hoed van Ojob en de golden gun. Uren speelde ik deze game vroeger met mijn vrienden en maakten we elkaar het leven zuur. Toen de game uitkwam voor de Nintendo 64-emulator voor de Switch, werd ik zo blij als een kind. De controllers voelde echter behoorlijk onwennig en waren voor mij toch een minpuntje. Wellicht heb je er zelf minder moeite mee en kun je genieten van weer een N64 klassieker.

Games in aantocht

Nintendo heeft nog drie games aangekondigd voor de Nintendo 64-emulator. Dit zijn Mario Party 3, 1080° Snowboarding en Excitebike 64. Met name de eerste twee zijn nog leuke titels om naar uit te kijken. Mij zou het heel vet lijken als Super Smash Bros. of Star Wars: Rogue Squadron uitkomt voor de Switch. Wat is jouw favoriete game voor de Nintendo 64-emulator of waar zou jij naar uitkijken? Laat het weten in de reacties hieronder!