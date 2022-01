Deze indies kun je in het eerste kwartaal van 2022 verwachten

ONTWIKKELAAR: LKA | PLATFORMEN: WINDOWS, PLAYSTATION 4 EN 5, XBOX SERIES X EN S, XBOX ONE | RELEASEDATUM: 24 FEBRUARI

Vanuit Italië verwelkomen we dit jaar Martha Is Dead, een psychologische horror-thriller die zich afspeelt op het platteland van Toscane in 1944. Terwijl de oorlogse spanning broeit wordt een vrouw dood gevonden in Chianti Classico. In de game ga je op onderzoek uit in een door echte plaatsen en feiten geïnspireerde gamewereld, luister je naar het nieuws over de oorlog en maak je foto’s die je vervolgens in een darkroom ontwikkelt.

Het is niet de eerste keer dat LKA zo’n soort game maakt; eerder verscheen al The Town of Light, die volgens de ontwikkelaar een aantal overeenkomsten heeft met deze nieuwe release. Als je nog wat tijd te doden hebt voordat Martha is Dead op 24 februari te spelen is, dan weet je wat je te doen staat.