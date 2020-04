We moeten toegeven dat het groepje fans voor Marvel’s Iron Man VR waarschijnlijk een stukje kleiner is dan de fanbase van The Last of Us Part 2. Niet iedereen heeft namelijk een VR-bril of staat per se te trappelen om rond te vliegen zoals Iron Man in de Marvel-films. Dat neemt niet weg dat het erg jammer is dat de game is uitgesteld. Sony heeft nog geen nieuwe datum bekendgemaakt voor de release van de VR-game. Marvel’s Iron Man VR had op 14 mei uit moeten komen voor PS VR.