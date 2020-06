Deze games zijn bevestigd voor de PlayStation 5

De Lord of the Rings-films zijn al jaren oud, en de populariteit rondom de franchise blijft. In 2019 werd een nieuwe game in de wereld van Tolkien aangekondigd met niemand minder dan Gollum in de hoofdrol. Ontwikkelaar Edge bevestigde daarbij dat deze voor de PlayStation 5 in de maak was.

Qua beelden hebben we nog niks mogen zien, maar het is wel bevestigd dat we een hele andere kant van Gollum te zien krijgen. De game is een actie/avontuur-game waarbij het verhaal centraal staat. Ook al zien we in de boeken maar fragmenten van Gollum, de game zou wel trouw blijven aan hoe Tolkien deze ooit geschreven heeft en de game verandert niet zijn achtergrond.