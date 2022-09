It’s time to splat!

Gamescom kwam, gamescom ging. Zonder al te veel spektakel en met een beperkt aantal games kwam de gamesindustrie weer samen in Keulen na drie jaar afwezigheid door de pandemie. Nu de beurs voorbij is en wij druk aan onze content werken, kunnen de blikken worden gericht op het najaar. Zo krijgen we in september weer een aantal mooie games, waaronder het derde deel in de Splatoon-reeks.

Met het beginnen van september, zegt ons gevoel dat het najaar echt weer gaat beginnen. Pepernoten liggen alweer in de winkel, de eerste kerstfolders vallen op de mat en uitgevers prijzen hun najaarstitels. Maar voordat de echte knallers komen, heeft september nog het volgende te bieden:

The Last of Us Part 1

The Last of Us was de grote knaller van Naughty Dog aan het einde van het PlayStation 3-tijdperk, waarbij de game onder leiding van Neil Druckmann en Bruce Straley nog even liet zien waar de console echt toe in staat was. Na een remaster voor de PlayStation 4 in 2014 zien we nu een volwaardige remake op de PlayStation 5 onder de naam The Last of Us Part 1.

De remake is gebaseerd op de verbeterde engine die werd gebruikt voor The Last of Us Part 2, maar is qua verhaal vrijwel onveranderd gebleven. Wel zien we verschillende verbeteringen in de gameplay, de besturing en natuurlijk de prestaties van de game. Ook zijn er veel toegankelijkheidsopties toegevoegd en verbeterd, zodat ook spelers met een beperking de game prettiger kunnen spelen.

The Last of Us Part 1 ligt vanaf 2 september in de (digitale) winkel, exclusief voor de PlayStation 5. Spelers moeten er wel op rekenen de volle mep voor de game te moeten betalen.

Splatoon 3

Haal je overalls uit de kast en de verfroller uit de schuur: het is tijd voor een nieuw deel in de Splatoon-reeks. Opnieuw gaan spelers in teams de strijd met elkaar aan om de digitale slagvelden zoveel mogelijk te bedekken in verf, om zo dominantie te claimen over de tegenpartij. Daarbij zien we ook deze keer weer nieuwe wapens en super-aanvallen, zoals de Crab Tank: een krab-vormige robot die ook in een bal kan veranderen.

De strijd brengt ons dit keer naar de Splatlands, een woestijnachtig gebied waar we de chaotische stad Splatsville aantreffen. Hier beleven we ook het nieuwe singleplayer-avontuur Return of the Mammalians, waarbij het er op lijkt dat de bijna uitgestorven zoogdieren hun terugkeer gaan maken naar de wereld van Splatoon.

Splatoon 3 is vanaf 9 september exclusief op de Nintendo Switch te spelen. Fans konden eind augustus al even met de game aan de slag tijdens een publieke testdag.

Fifa 23

Een einde van een tijdperk: zo mag je Fifa 23 wel noemen. Na bijna dertig jaar aan voetbalgames van Electronic Arts onder de Fifa-vlag, heeft de uitgever besloten de licentie niet meer te verlengen. Spelers kunnen vanaf volgend jaar wel nog op EA Sports FC rekenen, maar tot die tijd hebben we het nog gewoon over Fifa 23.

Ook Fifa 23 voelt weer als evolutie in plaats van revolutie. Dit jaar ligt de focus nog meer op het damesclubvoetbal, met de toevoeging van de Engelse en Franse vrouwencompetities. Ook zien we de introductie van de Hypermotion 2-technologie, die de game realistischer dan ooit tevoren moet laten voelen.

Fifa 23 ligt vanaf 30 september officieel in de winkels, maar spelers die de game digitaal pre-orderen kunnen hem enkele dagen eerder spelen via de EA-applicaties op pc of console.

Alle releases in september 2022:

Zoals gezegd zijn bovenstaande games niet alle games die in september verschijnen, dus hebben we hier even alles voor je op een rijtje gezet:

Week 35 | 1 september – 4 september:

Chenso Club – 1 september – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Lost Light – 1 september – Windows, Android, iOS

Gerda: A Flame in Winter – 1 september – Windows, Switch

Ooblets – 1 september – Windows, Switch, Xbox One

Onsen Master – 1 september – Windows, Xbox One, Xbox Series, Switch

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R – 1 september – Windows

Lego Brawls – 2 september – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch

The Last of Us Part 1 – 1 september – PlayStation 5

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R – 2 september – PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Week 36 | 5 september – 11 september:

Disney Dreamlight Valley – 6 september – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Temtem – 6 september – Xbox Series, Switch

Steelrising – 6 september – Windows, PlayStation 5, Xbox Series

BPM: Bullets Per Minute – 6 september – Switch

Roadwarden – 8 september – Windows

NBA 2K23 – 9 september – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Splatoon 3 – 9 september – Switch

Week 37 | 12 september – 18 september:

Isonzo – 13 september – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

You Suck at Parking – 14 september – Windows, Xbox One, Xbox Series

SBK 22 – 15 september – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Outer Wilds – 15 september – PlayStation 5, Xbox Series

Metal: Hellsinger – 15 september – Windows, PlayStation 5, Xbox Series

Blind Fate: Edo no Yami – 15 september – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Bear and Breakfast – 15 september – Switch

Melatonin – 16 september – Windows, Switch

Week 38 | 19 september – 25 september:

Return to Monkey Island – 19 september – Windows, Switch

Hardspace: Shipbreaker – 20 september – PlayStation 5, Xbox Series

The Diofield Chronicle – 22 september – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Session: Skate Sim – 22 september – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Slime Rancher 2 – 22 september – Windows, Xbox Series

No Place for Bravery – 22 september – Windows, Switch

Beacon Pines – 22 september – Windows, Xbox One, Xbox Series, Switch

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – 23 september – Switch

Week 39 | 26 september – 30 september: