Een kans voor indies

Komt er een storm aan? Of is het kruit simpelweg al verschoten? Want in mei komt er maar weinig boeiends op de markt voor fans van AAA-games. In plaats daarvan krijgen indiegames en niche titels een kans om de spotlight te pakken. Voor de releaselijst van mei zetten we dan ook wat minder gebruikelijke titels op de lijst.

Je kunt in mei een kanon afvuren en nog geen grote release raken, wat op zijn minst opvallend is te noemen. De games die ons dan ook het meest in het oog springen deze maand zijn de vampieren-game Vampire: The Masquerade – Swansong, de ruimteschip-sloopsimulator Hardspace: Shipbreaker en het vijfde deel in de sluipschutter-simulator Sniper Elite-serie.

Vampire: The Masquerade – Swansong

Met Vampire: The Masquerade – Swansong reizen we opnieuw af naar de World of Darkness, een alternatieve realiteit van onze aarde waar vampieren nog altijd aanwezig zijn. Ditmaal bevinden we ons in het Amerikaanse Boston, waar de Camarilla-sekte achter de schermen de steden Boston en Hartford probeert samen te brengen. In de game neem je daarbij controle over drie vampiers uit verschillende clans die samen verschillende samenzweringen onderzoeken in de stad.

Swansong is een RPG waar de nadruk ligt op het onderzoeken van misdaden, het ondervragen van verdachten en je vampierkrachten te gebruiken om vijanden uit te schakelen. Daarbij krijgen de verschillende personages uitgebreide skill trees om hun krachten als vampier te ontwikkelen, maar spelers moeten uitkijken waar ze deze krachten inzetten – de normale mens mag immers niet achter het bestaan van de vampiers komen.

Vampire: The Masquerade – Swansong is vanaf 19 mei verkrijgbaar voor Windows (Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S en Switch.

Hardspace: Shipbreaker

In Hardspace: Shipbreaker draait alles om het zorgvuldig en veilig slopen van afgeschreven ruimteschepen. Dit doe je vanuit de ruimte, waar zwaartekracht geen rol meer speelt en jij dus van links naar rechts zweeft. Dit terwijl je nog geen idee hebt wat je staat te wachten in het ruimteschip: reactoren, luchtdrukverschillen en lekkende leidingen kunnen je allemaal het leven zuur maken.

Hoewel we in menig simulator al menig auto, huis of ruimteschip hebben gebouwd, hoeven we ze maar zelden zorgvuldig af te breken. Zorgvuldig is daarbij het sleutelwoord, want Hardspace: Shipbreaker laat ons heel duidelijk zien wat er gebeurt als we dit niet zorgvuldig doen. Met buitenaardse stoffen en kernreactoren in ieder futuristisch ruimteschip is een verkeerde beweging voldoende om jezelf en de omgeving op te blazen.

Sniper Elite 5

Opnieuw moet menig Nazi-soldaat zich zorgen maken om kogels die middels röntgenbeelden op hoge snelheid hersenen, longen en geslachtsdelen penetreren. Karl Fairburne is terug en krijgt nu de opdracht om door Frankrijk te reizen om het geheimzinnige Nazi-project Kraken te vernietigen.

Het nieuwste deel in de Sniper Elite-serie bouwt daarmee verder op de basis die in vorige delen gelegd is. Daarbij kunnen spelers alleen of in co-op te werk gaan, maar moeten ze met de Invasion-modus oppassen voor een derde speler die als vijandelijke sluipschutter de wereld infiltreert van de spelers. Ook krijgt de game een survival-modus die met vier spelers te spelen is.

Sniper Elite 5 is vanaf 26 mei te koop voor Windows (Epic, Steam, Windows Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X / S. De game is op de dag van de release ook te downloaden via Game Pass.

Alle releases in mei 2022:

Zoals gezegd zijn bovenstaande games niet alle games die in mei verschijnen, dus hebben we hier alles voor je op een rijtje:

Week 17 | 1 mei:

Geen releases deze week.

Week 18 | 2 mei – 8 mei:

Oaken – 3 mei – Windows, Mac

Loot River – 3 mei – Windows, Xbox One, Xbox Series X / S

Dungeon Defenders: Awakened – 4 mei – PlayStation 4

Wildcat Gun Machine – 4 mei – Windows, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Trek to Yomi – 5 mei – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Citizen Sleeper – 5 mei – Windows, Mac, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters – 5 mei – Windows

Week 19 | 9 mei – 15 mei:

Eiyuden Chronicle: Rising – 10 mei – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch

Salt and Sacrifice – 10 mei – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5

We Were Here Forever – 10 mei – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Cloud Gardens – 12 mei – Windows, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch

Evil Dead: The Game – 13 mei – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch

Week 20 | 16 mei – 22 mei:

Gloomhaven: Jaws of the Lion (DLC) – 17 mei – Windows

Endzone: A World Apart Survivor Edition – 19 mei – PlayStation 5, Xbox Series X / S

Vampire: The Masquerade – Swansong – 19 mei – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch

Golf Gang – 19 mei – Windows

Deliver Us the Moon – 19 mei – PlayStation 5, Xbox Series X / S

Old World – 19 mei – Windows, Mac, Linux

Dolmen – 20 mei – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Week 21 | 23 mei – 29 mei:

Floppy Knights – 24 mei – Windows, Mac, Xbox One

Hardspace: Shipbreaker – 24 mei – Windows

Sniper Elite 5 – 26 mei – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Pac-Man Museum+ – 27 mei – Windows, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Week 22 | 30 mei – 31 mei:

Geen releases deze week.