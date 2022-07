Deze games verschijnen in juli 2022

Snelle wagens, verdwaalde katten

Met de komst van de maand juni lijkt ook de zomer per direct van start te zijn gegaan: meerdere dagen waarbij de temperatuur dicht bij of zelfs boven de 30 graden uitkwam – het zweten is weer begonnen. Hoewel we nog niet weten wat de temperatuur in juli gaat doen, weten we al wel welke games gaan verschijnen. Dit is de releaselijst van juli 2022.

Juli lijkt een rustige maand te worden, met relatief weinig grote AAA-releases. Het is dus het perfecte moment om weer even de backlog wat bij te werken, of in nieuwe games te duiken met diensten als Game Pass en PlayStation Plus. Wie wel echt wat nieuws wilt, heeft het volgende om naar uit te kijken:

F1 2022

Max Verstappen doet dit jaar weer goede zaken in de Formule 1, maar Charles LeClerc blijft hem dicht op de hielen zitten. Wie denkt dat hij of zij het beter kan, kan vanaf vandaag weer aan de slag met het nieuwste deel van de Formule 1-games: F1 2022. Naast de nieuwe wagens die dit jaar geïntroduceerd zijn, zien we ook wijzigingen aan het besturingsmodel van de game en verbeteringen aan de beleving tijdens races.

Dat wil niet zeggen dat de game niet al ruim voor de release onder vuur kwam van fans. Nieuwe features zoals het F1 Life-systeem, waarbij Codemasters ook het Formule 1-leven buiten races om probeert te introduceren, kregen al veel commentaar van fans. De daarbij toegevoegde supercars krijgen het te verduren, maar of dat terecht is zullen we aan het begin van de maand ontdekken.

F1 2022 ligt op 1 juli in de winkels voor Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X/S.

Stray

Het heeft even mogen duren, maar de post-apocalyptische kattengame Stray is deze maand dan toch echt beschikbaar. Na jaren van ontwikkeling mogen we in de huid kruipen van een roodharige kat in een wereld gevuld met robots. Wat er met de mensheid is gebeurd blijft nog een verrassing, maar mogelijk hebben de alien-achtige levensvormen die we in de trailer zien er iets mee te maken.

Het is aan jou om de wereld te verkennen, raadsels op te lossen en vooral te overleven. Daarbij lijken de robots eerder bang van jou te zijn, dan jij van hen. Het zal ons dan ook benieuwen hoe het verhaal van deze prachtige indiegame zich zal ontvouwen.

Stray is vanaf 19 juli te spelen via Windows, PlayStation 4 en PlayStation 5. Met PlayStation Plus Premium is de game vanaf release te spelen.

Xenoblade Chronicles 3

Stap de wereld van Aionios binnen en ontdek het langlopende conflict tussen Keves en Agnus in Xenoblade Chronicles 3. In dit nieuwste deel volgen we een groep van zes soldaten uit de twee landen, die samen moeten werken om te overleven en het grote mysterie achter de langlopende oorlog te ontrafelen.

Het derde deel van deze JRPG-serie belooft grootser en meeslepender dan de voorgaande delen te worden. Daarbij krijg je rechtstreekse controle over al je teamleden, in tegenstelling tot vorige titels. Om tijdens gevechten nog sterkere aanvallen te doen, kunnen bepaalde personages samensmelten tot Ouroboros – een groter en krachtiger monster dat tijdelijk in te zetten is.

Xenoblade Chronicles is vanaf 29 juli te koop, exclusief voor de Nintendo Switch.

Alle releases in juli 2022:

Zoals gezegd zijn bovenstaande games niet alle games die in juli verschijnen, dus hebben we hier even alles voor je op een rijtje gezet:

Week 26 | 1 juli – 3 juli:

F1 2022 – 1 juli – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Numina – 1 juli – Windows, MacOS, Linux

Week 27 | 4 juli – 10 juli:

Arcadegeddon – 5 juli – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Rush Rally Origins – 6 juli – Windows, Switch, Xbox One

Matchpoint: Tennis Championships – 7 juli – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X / S

Madison – 8 juli – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Week 28 | 11 juli – 17 juli:

Monument Valley: Panoramic Edition – 12 juli – Windows

Monument Valley 2: Panoramic Edition – 12 juli – Windows

Hellpoint – 12 juli – PlayStation 5, Xbox Series X

XEL – 12 juli – Windows

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch – 12 juli – Switch

Rune Factory 5 – 13 juli – Windows

Escape Academy – 13 juli – Windows

Loopmancer – 13 juli – Windows

PowerWash Simulator – 14 juli – Windows, Xbox One, Xbox Series X / S

Eyes in the Dark – 14 juli – Windows

XEL – 14 juli – Switch

Week 29 | 18 juli – 24 juli:

Endling: Extinction is Forever – 19 juli – Windows, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Stray – 19 juli – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5

As Dusk Falls – 19 juli – Windows, Xbox One, Xbox Series X / S

Forza Horizon 5: Hot Wheels – 19 juli – Windows, Xbox One, Xbox Series X / S

Capcom Arcade 2nd Stadium – Windows, PlayStation 4, Switch, Xbox One

Live A Live HD-2D Remake – 22 juli – Switch

Week 30 | 25 juli – 31 juli: