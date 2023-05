Deze Game Boy Advance-games zijn te spelen op de Switch

Nostalgie en kwalitatieve pareltjes

De Nintendo Direct van 2 februari van dit jaar is alweer een tijdje terug, maar de effecten zijn nog steeds terug te zien in de releaselijsten van Nintendo. Daarnaast bracht Nintendo weer twee nieuwe emulatoren van de oude generatie. Deze keer was het de beurt aan de Game Boy en de Game Boy Advance. Dit waren voor mij de Nintendo hardware-apparaten waar mijn gameleven begon. In dit artikel zie je de lijst met games die nu te spelen zijn op de Game Boy Advance-emulator.

Goed om alvast te vermelden dat de Game Boy Advance-emulator niet gratis te downloaden is. Daarvoor dien je het Expansion Pack Membership aan te schaffen, naast je Nintendo Switch online abonnement. Dit abonnement kost je 40 euro per jaar, maar je krijgt naast de Game Boy Advance-emulator ook toegang tot de Nintendo 64-emulator. Ik adviseer je ook om een familie abonnement aan te schaffen en de kosten met elkaar te delen. Maar we focussen ons op de Game Boy Advance en de games die er nu op te spelen zijn. Aan het einde van het artikel vind je ook nog een aantal games die in de nabije toekomst uitkomen voor de Game Boy Advance-emulator. Enjoy!

Wario Ware, Inc

De allereerste uit de serie van in totaal negen Wario Ware-games kwam uit in 2003 en bracht een totaal nieuwe game ervaring uit. De game focust zich op het voltooien van microgames in een zo kort mogelijke tijd. Hoe verder je komt, hoe sneller de tijd gaat. Het levert vaak de uitspraak: “Ik heb geen idee wat ik zojuist heb gedaan” op. Dit komt onder andere door de snelheid waarmee je de minigames moet voltooien en de humor die in het spel zit. De legendarische microgame, waarbij je perfect moet timen om de vingers in het neusgat te krijgen, zal vast wel in menig gamers geheugen zitten. Wario Ware, Inc is hedendaags nog steeds een erg vermakelijke game, is kort van stof, maar niet minder geniaal om eens aan te slingeren.

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

De in 2003 gereleasde game is een remake van de 1988 Super Mario Bros. 3 voor de NES en de laatste Super Mario Advance die uitkwam op de Game Boy Advance. In deze game kun je zowel als Mario of Luigi spelen en speel je een klassieke Mario-game met een hoop upgrades. Ik vind de zogeheten Frog Suit, waarmee je in de zee kunt zwemmen, een van de leukste toevoegingen van de game. Heb je zin een Mario Bros. avontuur in een oud jasje? Dan is deze game nog steeds erg leuk om te spelen.

Mario Kart: Super Circuit

Gooi die banaan maar weer op de weg, want de eerste Mario Kart voor de handheld hardware die destijds uitkwam in 2001 is een klassieker. Het was de derde Mario Kart in de serie en het heeft alle circuits van de vorige twee edities. Het was mogelijk om met totaal vier spelers samen de game te spelen, middels een linkkabel. De circuits van Mario Kart: Super Circuit vind je in het hedendaagse Mario Kart: Deluxe voor de Switch ook terug, maar als je echt even old school 2D wilt racen beveel ik je de Game Boy Advance-game aan.

Mario & Luigi: Superstar Saga

Deze uitermate grappige en verslavende turn-based RPG van Nintendo kwam in 2003 uit. Binnenkort verschijnt hier op Pixel Vault een afgestoft artikel van de game, omdat het erg waardevol is de game eens op te starten en uit te spelen. Niet alleen om de grappige conversaties tussen Mario & Luigi en de overige personages, maar ook om de uitstekende gameplay en soepel lopende gevechten. Het plot gaat als volgt: Prinses Peach haar stem wordt gestolen en onze loodgieterhelden moeten naar Beanbean Kingdom om haar stem terug te halen. Let vooral op de manier hoe Luigi wordt neergezet door de game, want hij wordt op zijn zachts gezegd onderschat.

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Bij Pixel Vault is hier al een afgestoft artikel over geschreven. Dit eerste op zichzelf staande Zelda game voor de Game Boy Advance uit 2005 had een wisselende reactie van het publiek. De gameplay en puzzels hebben de klassieke sfeer die bij een Zelda game hoort, maar de toevoeging van de Minish Cap werd niet altijd gewaardeerd. En ik moet toegeven, ondanks de interactieve momenten tussen Link en de Minish Cap, is dit voor mij niet de beste Zelda game ooit gemaakt, maar zeker de moeite waard om te spelen. In de game kan je zowel tussen Link als de Minish Cap wisselen en probeer je het land van de Tiny Creatures te redden.

Kuru Kuru Kururin

Bij deze puzzelgame uit 2001 neem je controle over een langzaam draaiende stok, waarbij je door een parcours dient te gaan zonder de wanden aan te raken. Het is inmiddels een game die vooral wordt gebruikt door speedrunners om te laten zien dat ze de snelste zijn. Maar het dient ook als party game, want je kunt met maximaal vier mensen tegelijk strijden om zo snel mogelijk een level te halen. Probeer het eens uit zou ik zeggen. Het is moeilijker dan je denkt.

Metroid Fusion

Mijn persoonlijke favoriet van alle Game Boy Advance-games die nu beschikbaar zijn. Begin april schreef ik al een review over Metroid Prime Remastered. Waar ik Metroid Prime zie als de beste 3D-game van Metroid is Metroid Fusion misschien wel de beste 2D-game van de Metroid-franchise. Gamers die Metroid Dread hebben gespeeld zouden ook Metroid Fusion moeten spelen. Daarin wordt het verhaal achter de X-parasieten helder, die ook voorkomen in Metroid Dread. Naast het sterke verhaal heeft Metroid Fusion ook een enge sfeer, met name de eerste ontmoeting met de vijand genaamd SA-X. Vergelijkbaar met de EMMI vijanden van Dread achtervolgt de SA-X Samus ook, maar de muziek en sound-keuze geeft je toch het gevoel alsof je in een Alien-film zit. Voor Metroid-fans is dit een game die hoog op het lijstje staat en eigenlijk een must is om alsnog te spelen.

Games in aantocht

Van de volgende games heeft Nintendo aangekondigd dat ze deze nog gaan uitbrengen voor de Game Boy Advance Emulator. Echter is er niet bekend wanneer deze specifiek zullen uitkomen. De verwachting is dat dit nog wel dit jaar zal zijn, maar één ding is zeker: het zijn een aantal pareltjes! Zo worden Kirby & The Amazing Mirror en F-Zero Maximum Velocity nog verwacht. Ook staan ware klassiekers als Golden Sun en Fire Emblem nog op de lijst om uit te komen. Kortom, nog genoeg games om naar uit te kijken. Waar kijk jij naar uit? Welke game vind jij momenteel het leukst om de Game Boy Advance Emulator? Laat het ons weten in de reacties hieronder!