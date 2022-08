Nadert het einde van Destiny met Destiny 2: Lightfall?

Hoewel Destiny ooit begon als tienjarenplan van Bungie en Activision, hadden maar weinig spelers ook echt verwacht dat het die mijlpaal zou bereiken. Ondertussen is de game aan zijn zevende jaar bezig en stormt het hard af op een jubileum. Tijdens de Destiny 2 Showcase 2022 blikt Bungie vooruit op wat er komen gaat en wij keken mee. Dit zijn de belangrijkste details over Destiny 2’s Season of Plunder en Destiny 2: Lightfall.

Terwijl Geoff Keighley aan het warmdraaien was voor gamescom: Opening Night Live, besloot Bungie de nabije toekomst voor Destiny 2 uit de doeken te doen. Dit deed de ontwikkelaar niet alleen met de aftrap van een nieuw seizoen in de game onder de naam Season of Plunder, maar ook met een eerste blik op alles wat er gaat komen in de uitbreiding Lightfall. We beginnen met het nieuwe seizoen, wat direct na de presentatie van start ging.

Maak een schimmige deal in Season of Plunder

Terwijl in zowel het afgelopen seizoen als de aankomende uitbreiding de Cabal centraal stonden, mogen in het verse Season of Plunder de Fallen weer op het toneel treden. Daarbij leunt Bungie erg hard op de origines van dit ras, dat in de menselijke volksmond vooral bekend stond als ruimtepiraten. Schimmige deals en duistere gezichten staan dan ook centraal in het nieuwe seizoen, met een hoofdrol voor de Spider, de Drifter en de bad guy uit Beyond Light: Eramis, the Shipstealer.

Met het losbreken van Eramis uit haar ijzige gevangenis verzamelt ze de losse, leiderloze Fallen en Cabal-groepen om als een losgeslagen piratenvloot door de ruimte te reizen. Als Guardian moet jij dit natuurlijk een halt toeroepen, maar niet zonder je eigen piratencrew. Hierbij schakel je de hulp in van de schimmige handelaar The Spider, de losgeslagen Guardian bekend als de Drifter en de Kell of Light Mithrax en zijn dochter Ido. Daarbij lijkt Bungie voor een wat luchtiger seizoen te kiezen na het grimmige Season of the Haunted, waar pijn, verlies en verraad de centrale thema’s vormden.

In het seizoen krijgen spelers niet alleen nieuwe missies voor de kiezen, maar ook een nieuwe zes-speler activiteit met de naam Ketch Crash. Hierin moeten spelers in de ruimte verschillende piratenschepen van Eramis uitschakelen, door van schip naar schip te springen en daar tal van vijanden om te leggen. Daarnaast krijgen we Expeditions, waarin spelers op bestaande locaties moeten zoeken naar verborgen schatten en in de tussentijd zich moeten verdedigen tegen andere piratengroepen. Om het piratenthema compleet te maken zijn er ook Pirate Hideouts. Deze schuilplekken zul je eerst moeten ontdekken door stukjes kaart te verzamelen en daarna de eindbaas in de schuilplek te verslaan.

Als laatste toevoeging dit seizoen is er ook de release van Arc 3.0, de compleet herwerkte versie van de Arc-subclass uit Destiny 2. Deze update is gratis voor alle spelers (in tegenstelling tot het nieuwe seizoen) waarbij het gaat om het creëren van snelheid en het uitschakelen van grote groepen vijanden tegelijk. Daarbij zijn verschillende skills en supers op de schop gegaan, iets waar vooral Hunters blij mee zullen zijn.

De terugkeer van King’s Fall

Net als met Vault of Glass zien we dit seizoen ook een terugkerende raid: King’s Fall. De grote raid uit Destiny 1’s The Taken King waarbij spelers het opnemen tegen Oryx, The Taken King. Deze raid zal gratis te spelen zijn voor alle Destiny 2-spelers vanaf 26 augustus met een Raid Race.

Het begin van het einde in Destiny 2: Lightfall

Waar Bungie’s recente uitbreiding The Witch Queen volledig in het teken stond van mysterie en duisternis, maakt de ontwikkelaar met Lightfall een redelijk draai. De eerste trailer toont ons veel bekende gezichten: de grote bad guy The Witness, maar ook (vermoedelijk) het daadwerkelijke gezicht van de Cabal-keizer Calus. Dit alles zien we in een compleet nieuwe omgeving: de ultramoderne stad Neomuna op de planeet Neptune.

Centraal in deze nieuwe wereld staat Calus als nieuwe Disciple van The Witness, met een nieuw leger van Cabal. Hoewel we de Cabal al jaren kennen, hebben deze soldaten nieuwe bepantsering, nieuwe krachten en worden ze bijgestaan door nieuwe vijanden bekend als de Tormenters. Deze Tormenters moeten de moeilijkste vijanden tot nu toe worden, maar dat hoorden we ook al in The Witch Queen met de Hive Guardians – iets wat uiteindelijk wel meeviel.

Niet helemaal onverwacht in de uitbreiding is de nieuwe subclass voor Guardians, welke net als Stasis in de Darkness-categorie valt: Strand. Deze groene psychische materie zagen we eerder al in gelekte beelden voorbij komen en is nu dus officieel. Toch is het niet helemaal wat men er van dacht: de kracht is geen vergif-gerelateerde kracht, maar iets compleet nieuws wat Guardians voor het eerst zullen ontdekken, voordat iemand anders dit heeft gedaan.

Verbeteringen voor oude en nieuwe spelers

Met iedere grote uitbreiding werkt Bungie ook aan de kern van de gameplay om ervoor te zorgen dat zowel oude als nieuwe spelers iets uit de game kunnen halen. Ook in Lightfall zullen we vernieuwingen zien in de kern van de game die het makkelijker maakt om de verschillende soorten content van de game te spelen.

Een nieuw onderdeel hiervan zijn Guardian Ranks, welke worden geïntroduceerd met Lightfall. Guardian Ranks bestaan uit elf verschillende niveaus waarbij je door de game aan de hand wordt genomen om alles te ontdekken wat Destiny 2 te bieden heeft. Dit zal dus niet alleen gaan om missies of PvP-multiplayer, maar ook het begeleiden van andere, nieuwe spelers in de game. Dit moet nieuwe spelers ook de kans geven om meer ervaren spelers makkelijker op te zoeken en te kunnen vragen: wil en kun jij mij helpen?

Daarbij wil Bungie in het jaar na de release van Lightfall ook een Looking for Groups-systeem rechtstreeks in de game introduceren. Hoewel deze functie nu op de website en in de app van de game beschikbaar is, laat deze nog veel te wensen over. Om het ook duidelijker te maken met wat voor spelers je speelt, wil Bungie na een activiteit Commendations beschikbaar stellen om te laten weten wat jij van een bepaalde medespeler vond; iets wat daarna weer in je profiel terug te zien is.

Iets wat ook al als extern middel beschikbaar was – al dan niet door Bungie gemaakt – is het gemakkelijk beheren van je loadout en inventory. Ook dit gaat de ontwikkelaar rechtstreeks inbakken in de game door middel van een Inventory Manager en het opslaan van loadouts voor het gemakkelijk wisselen naar die ene uitrusting die je wel in PvP maar niet in PvE wilt gebruiken.

De nieuwe uitbreiding Destiny 2: Lightfall zal beschikbaar zijn op 28 februari 2023. Spelers kunnen deze week gratis alle uitbreidingen van Destiny 2 proberen via de consoles of vanaf heden ook via de Epic Store op pc. Wie de hele showcase wil bekijken, kan dat hieronder doen: