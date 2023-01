De vijf leukste skins voor Maan-Nieuwjaar in League of Legends

We hoppen het Jaar van het Konijn binnen

Vandaag verschijnt de tweede nieuwe maan na de winterzonnewende aan de hemel: het is Maan-Nieuwjaar! Deze dag, ook wel Chinees nieuwjaar genoemd, wordt in vrijwel heel Azië gevierd en League of Legends wordt in vrijwel heel Azië intensief gespeeld. Eén plus één is drie, dus ter gelegenheid van Maan-Nieuwjaar is er elk jaar een speciaal in-game event op Summoner’s Rift en The Howling Abyss genaamd Lunar Revel. Dit is een periode waarin het League of Legends-universum in het teken staat van dans, vuurwerk, lekker eten, en natuurlijk prachtige, Oosters getinte skins.

Onder de Lunar Revel-paraplu vallen een aantal gevarieerde skin-collecties. Als je dit jaar de event pass hebt gekocht ben je waarschijnlijk al tien dagen fanatiek tokens aan het farmen voor die mooie prestige Mythmaker Sivir-skin. In het verleden verschenen er ook skins in de subthema’s Warring Kingdoms, Firecracker, Mecha Kingdoms, Lunar Beast en Shan Hai Scrolls. Elk van deze thema’s heeft een eigen lore die losstaat van het hoofdverhaal van League of Legends. Bepaalde champions nemen het bijvoorbeeld op tegen de Lunar Beasts of ze zijn goden, die in de schilderijen van de Shan Hai Scrolls leven.

Dit zijn mijn vijf favoriete Maan-Nieuwjaar skins:

Lion Dance Kog’Maw (1350 RP, 2011)

“It is unclear if Kog’Maw even understands what Lunar Revel is, but someone seems to have painted him for it. That person has probably been eaten and digested, but Kog’Maw does look very festive.”

Lion Dance Kog’Maw was de allereerste Lunar Revel-skin en blijft een leuk beestje om naar te kijken. Vooral zijn ultimate ability, waarmee hij vuurpijlen afschiet, is erg feestelijk. Wikipedia zegt het volgende over het ontstaan van de leeuwendans: Volgens een legende kreeg de Chinese Keizer op een avond een droom waarin een vreemd dier zijn leven redde. De volgende ochtend vertelde hij deze droom aan zijn ministers. Een van hen wist te vertellen dat het vreemde wezen leek op een dier uit het westen: de leeuw. De keizer droeg zijn lijfwachten op te bewegen zoals hij de leeuw dat in zijn droom had zien doen en daarmee werd de eerste leeuwendans uitgevoerd.

Panda Annie (975 RP, 2017)

“Annie is a big part of Lunar Revel festivities, using her pyromancy to set off scores of high powered fireworks. Her panda bear Tibbers hauls the rockets for her, mauling anyone who tries to make off with even the smallest sparkler.”

Bij Chinees Nieuwjaar hoort natuurlijk ook een pandabeer. In League of Legends kunnen we kiezen tussen panda Teemo en panda Tibbers. De tweede is het leukst, want die neemt een grote zak vuurwerk mee.

Lunar Empress Lux (Legacy, 2018)

“Groomed from a young age to guard the immortal realm from darkness, the Lunar Empress and her companions are said to watch over the world. Lux, though a powerful demigod in her own right, draws aid from the ever-faithful Warwick and Nasus.”

Lux, die met zestien skins aan kop gaat in het algemeen klassement, mag in het lijstje Lunar Revel-skins niet ontbreken. The Lady of Luminosity krijgt als Lunar Empress gouden vleugeltjes op haar rug en drakenkoppen aan haar staf. Ze moet bij het nieuwjaarsbanket wel een paar extra broodjes spek eten, want ze is zoals gewoonlijk broodmager.

Firecracker Sejuani (Legacy, 2019)

“Charging forth on her giant pig and swinging a whip made of low-grade explosives, Sejuani has firmly cemented herself as the woman to watch this Lunar Revel. Because if you’re not watching her she’ll trample you, and you’ll die.”

Het vervaarlijke oorlogszwijn Bristle, waar Sejuani normaal gesproken op rijdt, werd een lieve, roze big ter gelegenheid van het jaar van het varken. Dit is de populairste Sejuani-skin in LoL Esports, waar je ook nog wel eens een chroma van haar ziet. Zelfs als je als gewone sterveling de skin uit de Legacy Vault hebt weten te halen via een chest of orb, blijven de chroma’s achter slot en grendel, want je kon die slechts tijdelijk als totaalpakket aanschaffen.

Radiant Wukong (1350 RP, 2016)

“An ascendant being of nearly limitless power, Radiant Wukong has undertaken a great journey to test his skills against history’s greatest warriors. However, overcoming his quick temper and impulsive nature might be his greatest challenge yet.”

Al geef je een aap een gouden skin het is en blijft een lelijk ding? Nee hoor, onze favoriete primaat schitterde in 2016, het jaar van de aap. Wukong is de apenkoning uit de Chinese mythologie en past daarom perfect in het thema van Maan-Nieuwjaar. Hij is een van de weinige champions die twee Lunar Revel-skins heeft, want in 2012 verscheen ook al Jade Dragon Wukong.

Het Lunar Revel-event wordt elk jaar ingeleid door enkele mooie cinematics. Vooral de onderstaande uit 2022 voor Wild Rift, waarin we gelukskat Teemo naar zijn dorp zien reizen om feest te vieren, is onweerstaanbaar.

Ik hoop dat jij ook een gelukkige Maan-Nieuwjaar beleeft met vrienden en familie, en wens je een goed Jaar van het Konijn toe!