Wie een stapje verder wil gaan in het realisme, komt al gauw uit bij Project Cars 2. Eerlijk gezegd vond ik de physics van Project Cars 1 misschien wel een klein tandje beter, maar de mogelijkheden in Project Cars 2 zijn werkelijk eindeloos. Het wagenpark en het aanbod aan circuits is gigantisch en daarnaast ben je ook nog helemaal vrij om in te vullen hoe je gaat racen.

Dit zorgt ervoor dat je heerlijk kunt experimenteren. Wil jij een keer een Formule 1-bolide besturen in de sneeuw op een stukje snelweg in California? Het kan! Of misschien een race op Monza waarbij je muscle cars tegen langeafstandswagens en straatauto’s laat rijden? Geen probleem! Zullen we er dan ook nog karts aan toevoegen en zorgen dat er halverwege een tropische storm overwaait? Je kunt het zo gek niet bedenken of Project Cars 2 maakt het mogelijk. Laat je creativiteit dus de vrije loop en doe de gekste dingen. Of niet natuurlijk, maar dan heb je nog altijd een geweldige racegame in huis.