Ok, officieel is deze game op de film gebaseerd, maar het speelgoed is wel gebaseerd op echt speelgoed. Denk maar aan de kleine speelgoedsoldaatjes. Het mooie aan Toy Story 3: The Video Game is dat het naast de uitgebreide missies ook een sandbox-element bevat.

Zo is er een speelgoed-western dorpje waar jij de bewoners een handje moet helpen. Vervolgens moet je bijvoorbeeld verloren vee terug zien te vinden en krijg je als beloning de boerderij tot je beschikking. Ook zijn er volop keuzes om je dorpje in allerlei thema’s om te kleden zoals bijvoorbeeld Halloween of iets meer futuristisch. Dus houdt je van Toy Story of andere herkenbare speelgoedartikelen dan is deze game echt iets voor jou.