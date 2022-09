De mooiste indies van gamescom

Grote kleine games om naar uit te kijken

Naast de grote zalen met gigantische, kleurrijke stands van uitgevers als Xbox, Ubisoft en Bandai Namco, biedt gamescom ook altijd ruimte voor de kleinere games. Klein in omvang en ontwikkelingsteam in ieder geval, maar de ideeën die je in de Indie Arena Booth vindt zijn vaak groots.

In de dagen die wij op gamescom hebben doorgebracht, zijn we dan ook meer dan genoeg indiegames tegengekomen. We hebben de mooiste en opvallendste games hieronder voor je op een rijtje gezet.

Astrea: Six Sided Oracles

Tegenwoordig zien we regelmatig deckbuilders voorbij schuiven in de indiescene. Het uit bordspellen voortgekomen systeem leent zich uitstekend voor sommige typen video games. Soms is het bouwen van een deck als mechaniek te vinden in combinatie met andere genres als fighter, citybuilder of zelfs first-person shooter. Astrea combineert het in plaats daarvan met nóg een bordspelmechaniek: dobbelstenen.

In Astrea is de wereld niet meer wat het ooit was: een florerende maatschappij waarin de Six-Sided Oracles de kracht van de sterren konden oproepen. De harmonie werd doorbroken door een cataclysmische chaos waarin de Oracles elkaar uit het oog verloren. Eeuwen later vindt een nieuwe generatie de relieken van weleer terug – kunnen deze nieuwe Oracles terugvechten tegen de corruptie die al zo lang heerst?

Om dat te doen, moet je steeds nieuwe dobbelstenen kiezen om aan je arsenaal toe te voegen, en per beurt gebruik maken van de acties die je ermee gooit. In plaats van schade aan te doen, probeer je in Astrea je vijanden te verlossen van de corruptie. Soms betekent dat echter dat je jezelf moet corrumperen om stappen vooruit te zetten, en dat voegt een spannend strategie-element toe aan de gameplay. Naast de gameplay, die al snel vertrouwd voelt, zijn de handgetekende graphics en charmante personages erg uitnodigend. Astrea was voor het eerst speelbaar tijdens gamescom, en lead developer Leonardo Castanho genoot er duidelijk van om iedereen te zien spelen. Zijn enthousiasme was aanstekelijk, en we zien er dan ook erg naar uit om de volledige versie van Astrea snel te zien. Voor nu is de game alvast op Steam te vinden.

Biomorph

Een combinatie tussen Hollow Knight en Kirby klinkt misschien wat vreemd, maar het Canadese Lucid Dreams Studios heeft een poging gewaagd met Biomorph, een metroidvania met de klassieke elementen die je kent van het genre én de verrassende twist dat jouw hoofdpersoon kan veranderen in de vijanden die hij verslaat. De game wordt uitgebracht op pc en Nintendo Switch, al zijn andere platformen nog niet uitgesloten door de studio. De demo die we konden spelen op gamescom was een kwartier lang, waarin twee vijanden werden getoond en een baasgevecht.

Wat meteen opvalt, is hoe soepel de game al speelt op pc. In gesprek met een van de ontwikkelaars werd aangegeven dat Biomorph pas wordt verwacht in de tweede helft van 2023, maar die tijd hebben ze niet nodig voor het oppoetsen van de controls. Er zijn tientallen vijanden in de game die je kan overnemen, met allemaal unieke krachten om verder in het level te geraken. Ook audiovisueel is Biomorph prachtig, met inderdaad invloeden uit Hollow Knight met een eigen saus. Voor liefhebbers van het genre is Biomorph een game om in de gaten te houden.

Capes

Turn-based strategy games komen in vele vormen en maten, maar we zien er niet vaak eentje die binnen het thema superhelden valt. Het Australische Spitfire Games, een team van slechts vier ontwikkelaars, heeft dus met Capes een unieke fusie te pakken. De game speelt zich af in een tijd waar de slechteriken gewonnen hebben en het strijden voor het ‘goede’ verboden is.

Het doel van de ontwikkelaars was om een mooie invalshoek te creëren om de personages meer eigenheid te kunnen geven en om in te spelen op de found family trope, zoals we die ook zien bij X-Men of The Umbrella Academy. Dat lukt al prima: tijdens de gamescom-demo staan al twee helden tot je dienst en ben je de derde aan het werven. Met stripboekachtige visuals en ditto humor zit je in korte tijd al helemaal in het verhaal. De gameplay zit ook al redelijk strak in elkaar: elke held heeft eigen krachten en daarmee ook eigen aanvallen en bonussen. Dat heeft niet alleen effect op hun eigen acties, maar kan de rest van je superhelden ook voordelen geven.

Capes bevindt zich op het snijvlak van verschillende genres, en aan de demo te zien zal dat de game alleen maar goed doen. Er is nog geen releasedatum bekend, maar je kunt de game al wel aan je wensenlijst toevoegen op Steam.

Doomblade

Op gamescom hebben we ook nog een metroidvania gecheckt van Muro Games, een hele kleine studio uit Finland met welgeteld twee personen. Doomblade is een vreemde eend in de bijt, want deze metroidvania is alleen goed te spelen met toetsenbord en muis. De protagonist Gloom Girl met haar levende zwaard bestuur je voornamelijk door te klikken, heel erg veel te klikken. Een klik op een vijand is een automatische aanval en je kunt eindeloos combo’s maken, zolang je maar een vijand in de buurt hebt. Het is ook de snelste manier om door de zeven biomes te bewegen en ook een hele bevredigende manier. De heavy metal in de demo en de prachtige omgevingen, maakte het geheel nog beter.

Het spelen met muis en toetsenbord was na een paar minuten al zo vertrouwd, dat de controller niet eens gemist is. Het is een gewaagde metroidvania door de besturing en het werkt al erg goed. Doomblade staat op de planning voor het tweede kwartaal van 2023, dus het Finse duo heeft nog heel veel tijd om de game te perfectioneren. Overigens wordt er dit jaar nog wel een vroegtijdige toegang verwacht op Steam voor de ongeduldigen onder ons.

Arcade Paradise

Een game in een game is niet per se nieuw, maar een game waarin je meer dan andere dertig games kan spelen, vonden wij toch vrij uniek. Daarom gingen we langs bij de gamestudio Nosebleed Interactive, die op gamescom aanwezig was met Arcade Paradise: een game waarin je een arcadehal runt.

Of eigenlijk run je een wasserette, maar neemt je liefde voor arcadekasten het over en kun je langzaamaan je bedrijf laten uitgroeien tot een echte arcadehal. Daarvoor moet je wel eerst je wasserette draaiende zien te houden, want dat is de enige bron van inkomsten. Vervolgens kan je kast voor kast je collectie aan arcadegames uitbreiden en steeds meer spellen spelen in je eigen arcade-valhalla. Opvallend aan Arcade Paradise is dat ze Doug Cockle (The Witcher) hebben gestrikt om een grote stemrol op te pakken: hij speelt hier niet Geralt maar Gerald. Op de Steampagina van de game worden al een paar easter eggs gedropt, dus in de game vind je er wellicht nog wel meer. Arcade Paradise is reeds verschenen voor pc, PlayStation 4 en 5, Nintendo Switch, Xbox Series X en S, en Xbox One.

The Last Alchemist

Wat gebeurt er als je Factorio samensmelt met Stardew Valley? Het antwoord op die vraag moet The Last Alchemist worden, als we ontwikkelaar Vile Monarch moeten geloven. De game speelt zich af tijdens de dertigjarige oorlog, waarin je samen met je meester vlucht naar de Alpen. Alchemisten waren namelijk niet bepaald geliefd in die tijd. Daar zet je een laboratorium op, waarin je allerlei experimenten gaat uitvoeren. Hierbij krijg je hulp van een lokale paddestoelenvolkje: de Agari. Hoewel deze wandelende paddestoelen vrij sprookjesachtig aanvoelen, verzekert Vile Monarch ons ervan dat The Last Alchemist niet om magie draait. In plaats daarvan willen ze vooral de scheikundige en natuurkundige benadering van alchemie gebruiken in hun game.

Uiteraard is dit wel wat versimpeld, zodat je als speler niet eerst een paar honderd elementen uit je hoofd hoeft te leren. Alchemie zelf is een puzzel minigame, waarin je met tetris-achtige vormen nieuwe “essences” kunt maken. Deze kun je vervolgens voor van alles gebruiken, zoals je experimenten. Deze experimenten voer je uit in je lab, maar kunnen ook misgaan. Dat geldt ook een beetje voor de game zijn we bang. Het concept en de eerste impressie zijn goed. Zonder enige gameplay gezien te hebben durven we deze game nog niet hoog op onze lijstjes te zetten, maar we houden hem zeker in de gaten.

Frank and Drake

Liefhebbers van mysteries, flipbooks en originele dagboekformats kunnen hun hart kwijt in Frank and Drake. Zoals uit de naam af te leiden valt, is de game geïnspireerd door de klassieke horrorverhalen van Frankenstein en Dracula. Hoewel de basis van de personages in die literatuur ligt, neemt het verhaal ons een hele andere kant op; Frank en Drake delen een appartement, omdat dat voor hen allebei handig uitkwam, maar komen erachter dat het geen toeval is en dat iemand het op beide mannen gemunt heeft. Natuurlijk leeft Drake het liefst ‘s nachts, terwijl Frank overdag wakker is. Ze zien elkaar dus niet, maar communiceren uitsluitend met sticky notes. Als speler wissel je tussen de twee en speel je door een dag (of nacht) heen, waarbij je daarna moet kiezen wat voor bericht je voor je huisgenoot achterlaat.

De gehele game bevat een met de hand getekende overlay van filmbeelden, waardoor er een soort stop-motion effect ontstaat. Op gamescom was een demo van één dag te spelen, en daarna durven we best te zeggen dat we benieuwd zijn naar de nacht erop. Frank and Drake wordt dit jaar nog verwacht op pc, Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One.

En verder…

Dordogne is een met de hand geschilderde game over het opgroeien in het Franse platteland. Esther sprak tijdens gamescom 2022 met de ontwikkelaars en vertelt je in haar hands-on precies wat je kunt verwachten.

is een met de hand geschilderde game over het opgroeien in het Franse platteland. Esther sprak tijdens gamescom 2022 met de ontwikkelaars en vertelt je in haar hands-on precies wat je kunt verwachten. Terra Nil is een omgekeerde citybuilder waarin je de natuur opnieuw op laat bloeien. We kregen op gamescom een uitdagend voorproefje en kunnen niet wachten om later dit jaar meer te spelen! De game komt zoals eerder aangekondigd naar Netflix, maar zal ook op andere platformen te spelen zijn.

is een omgekeerde citybuilder waarin je de natuur opnieuw op laat bloeien. We kregen op gamescom een uitdagend voorproefje en kunnen niet wachten om later dit jaar meer te spelen! De game komt zoals eerder aangekondigd naar Netflix, maar zal ook op andere platformen te spelen zijn. In Mahokenshi speel je een combinatie van strategie, deckbuilding en turn-based combat. Met vier speelbare personages die elk hun eigen power-ups hebben, maar een skill tree delen, trek je erop uit om de Celestial Islands te verlossen van het kwaad. De game wordt in januari 2023 verwacht.

speel je een combinatie van strategie, deckbuilding en turn-based combat. Met vier speelbare personages die elk hun eigen power-ups hebben, maar een skill tree delen, trek je erop uit om de Celestial Islands te verlossen van het kwaad. De game wordt in januari 2023 verwacht. Roguelike citybuilder Roots of Yggdrasil ziet er prachtig uit. Als je van Noorse mythologie houdt, is dit zeker een titel om in de gaten houden. Je kunt de game hier vinden.

ziet er prachtig uit. Als je van Noorse mythologie houdt, is dit zeker een titel om in de gaten houden. Je kunt de game hier vinden. Mis je de uitdagende pixel-platformers van weleer? Dan is Vengeful Guardian Moonrider absoluut een game om in de gaten te houden. Voor Robert en Maxime was zelfs de demo al pittig, dus dat is een goed teken voor fans van uitdagende gameplay.

absoluut een game om in de gaten te houden. Voor Robert en Maxime was zelfs de demo al pittig, dus dat is een goed teken voor fans van uitdagende gameplay. Inkulinati is een door middeleeuwse handschriften geïnspireerd strategisch tekenspel. “een konijnenkont kan dodelijker zijn dan het zwaard van een hond,” aldus de Steampagina. We kijken uit naar de volledige release, die deze winter nog verwacht wordt.

is een door middeleeuwse handschriften geïnspireerd strategisch tekenspel. “een konijnenkont kan dodelijker zijn dan het zwaard van een hond,” aldus de Steampagina. We kijken uit naar de volledige release, die deze winter nog verwacht wordt. Naast Pentiment (waarvan je de hands-on hier kunt lezen) en Inkulinati, waren ook de ontwikkelaars van Rising Lords geïnspireerd door de middeleeuwen. Toen we bij de Indie Arena Booth rondliepen, viel ons oog meteen op de aantrekkelijke stijl van deze turn-based strategiegame. Later volgt nog een uitgebreide hands-on, maar voor nu kan je alvast zelf een kijkje nemen door de demo te spelen of alvast gebruik te maken van de vroegtijdige toegang.

Dit waren onze favoriete indiegames van gamescom 2022! Naar welke kijk jij het meeste uit? We horen het graag van je in de comments!