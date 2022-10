Creative Assembly wil zichzelf onsterfelijk maken

Het was een kleine teleurstelling voor veel fans toen bij de release van Total War: Warhammer 3 er geen alomvattende (im)mortal-campaign aanwezig was. In plaats daarvan moesten spelers het doen met de verhalende Realm of Chaos-campaign en een handvol multiplayerscenarios. Ontwikkelaar Creative Assembly had meer tijd nodig om zoveel mogelijk gebieden uit de enorme wereld van Warhammer in een campaign te proppen.p gamescom kregen we te zien dat de studio daar aardig in is geslaagd.

Creative Assembly noemt de Immortal Empires-campaign de grootste uitdaging ooit in de Total War-franchise en daar kunnen we ze geen ongelijk in geven. Dat is ook de reden dat de campaign voorlopig alleen als bèta speelbaar is en nog geen officiële release krijgt. Het team heeft voor zijn gevoel de enorme kaart af en de facties allemaal een plek gegeven. Toch is de balans tussen de facties nog niet zoals die hoort te zijn, vinden de ontwikkelaars. Door spelers toch vast los te laten in de grootste versie van de Warhammer-wereld, hopen ze in de komende maanden een release-waardige versie af te leveren.

Een hoop cijfers

Een wereldkaart die twee keer zo groot is, 86 facties en een multiplayer voor acht spelers: de ontwikkelaar kan wel cijfers op blijven noemen om te benadrukken dat Immortal Empires een hele onderneming is. Een blik op de nieuwe wereldkaart zegt meer dan al die cijfers, want dan wordt pas duidelijk hoe groot de samengevoegde kaarten van Total War: Warhammer 1, 2 en 3 eigenlijk zijn.

Met The Empire in het centrum van de wereldkaart vind je in het Oosten het nieuwe continent dat in Total War: Warhammer 2 werd toegevoegd en waar onder andere Lizardmen zich ophouden. In het Oosten vinden we nu de Ogres en The Grand Cathay, die in Total War: Warhammer 3 werden toegevoegd. De gebieden uit de eerste twee delen zijn op de schop gegaan. Dat was ook nodig, omdat de wereldkaart in Total War: Warhammer 3 een andere grafische stijl heeft dan zijn voorgangers.

Bij de gebieden uit Total War: Warhammer 3 is er vooral uitgebreid. De gigantische muur van The Grand Cathay is nog langer dan in de Chaos-campaign. Er zijn daarnaast prachtige nieuwe plekken te ontdekken op de kaart zoals een lang kanaal dat dwars door het gebied heen loopt.

Geen demonische poorten meer

De Lords of Chaos zijn nog steeds aanwezig in de Immortal Empires-campaign, maar het verhaal met de portals naar de Chaos Realms en het verslaan van de grote Chaos Lords is er niet meer bij. Dat geldt ook voor The Eye of the Vortex uit Total War: Warhammer 2. Immortal Empires is bedoeld als een echte sandbox waar alle facties en gebieden dan wel aanwezig zijn, maar waar je alsnog lekker je eigen rijk mag bouwen, zonder dat er echt een verhaal doorheen loopt.

Daarbij hebben de meeste facties hun eigen startplaats, maar kunnen de Chaos-facties wel op willekeurige plekken opduiken. Hierdoor zal geen enkele playthrough hetzelfde zijn, belooft Creative Assembly. Zeker de komende weken en maanden zal dat het geval zijn, want de studio wil updates blijven uitbrengen op basis van de feedback van spelers. De ontwikkelaars verwachten dat de testers dingen met Immortal Empires gaan doen waar ze zelf niet op hadden kunnen komen.

Waar wij vooral benieuwd naar zijn is hoe de game (en onze pc’s) alle facties en de gigantische wereldkaart draaiende houdt. Volgens de ontwikkelaar is er veel gedaan om de game te optimaliseren zodat je geen half uur hoeft te wachten tot je weer aan de beurt komt. “Technisch gezien was dit de grootste uitdaging voor Immortal Empires. We hebben niet eerder zoveel facties op zo’n grote wereldkaart bij elkaar gehad”.

Voorlopig nog wel even in bèta

Alsof de technische uitdaging van het formaat van de Immortal Campaign nog niet genoeg was, heeft Creative Assembly het ook op zich genomen om de campaign voor multiplayer beschikbaar te maken. Het is de bedoeling dat je straks met maximaal acht spelers de Immortal Campaign kunt spelen. Daarbij houdt Sega er rekening mee dat niet veel mensen acht vrienden hebben met zowel Total War: Warhammer 1, 2 als 3 in hun Steam-bibliotheek. Daarom hoeft alleen de hostende speler de drie games te hebben.

Voor de singleplayer moet je net als bij Mortal Empires zelf de vorige games in je bibliotheek hebben. Je hoeft ze niet te installeren, maar de game checkt wel of je ze bezit. Ook wordt gekeken naar de DLC die je bezit. Afhankelijk daarvan bepaalt Total War: Warhammer 3 welke facties beschikbaar voor je zijn in Immortal Empires.

Verder is de update zelf gratis en kan iedereen die de game in zijn bezit heeft Immortal Empires nu proberen als bèta. Op de vraag wanneer we een officiële release kunnen verwachten wil Creative Assembly nog geen antwoord geven. Dat zal sterk afhangen van de feedback van spelers en wat er vervolgens nog moet worden aangepast.