In het eerste deel van de Halo-kronieken kon je al lezen hoe in Halo 2 de Prophet of Regret boven de stad New Mombasa verscheen. Nog voordat Master Chief deze Covenant Hierarch kon vangen verdween de Hierarch met schip en al, waardoor Master Chief de achtervolging moest inzetten. Het plotselinge vertrek van het schip van de Hierarch gooide echter ook roet in het eten van de Orbital Drop Shock Troopers. Deze ‘reguliere’ soldaten zouden ook op het schip landen om Master Chief te ondersteunen, maar door het plotselinge vertrek mislukte deze aanval. In plaats daarvan raakte de ODST’s verspreid over heel New Mombasa, wat tussentijds in een slagveld was veranderd.

In Halo 3: ODST neem je dan ook de controle over een van deze soldaten: de Rookie, net nieuw in zijn eenheid en nu al iedereen kwijt. Gedurende de game ontdek je als de Rookie de stad samen met een AI terwijl je probeert te achterhalen wat er met de rest van je team is gebeurd. Wanneer heel het team weer bij elkaar is, ontdek je pas wat de echte missie is van je eenheid: samen met de AI achterhalen waarom de Prophet of Regret er voor koos om specifiek naar New Mombasa te komen.

Oorzaak van dit alles blijkt een Covenant ingenieur te zijn die wil deserteren naar de UNSC en daarvoor een hoop waardevolle data met zich meebrengt. Veel tijd om dat te vieren heeft het team niet, want de Covenant wil de stad het liefst volledig in de as leggen. Het team moet dan ook als de wiedeweerga de stad verlaten, maar weet uiteindelijk wel de data veilig te stellen. Data die ons meteen richting Halo 3 brengt.