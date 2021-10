Hoewel het avontuur van Master Chief pas halverwege de 26ste eeuw begint, is de mensheid al een tijdje verwikkeld in een oorlog met een buitenaards ras – de Covenant. In het jaar 2553 lijkt de mensheid in de vorm van de United Nations Space Command dan ook het onderspit te delven. Een van de laatste vestingen van de mensheid (buiten aarde) treffen we aan op de planeet Reach, een planeet die bijna net zo belangrijk is geworden als de aarde zelf: de UNSC traint op deze planeet de Spartans – genetisch aangepaste supersoldaten die de mensheid naast de gewone troepen moeten beschermen.

Als speler krijg je de controle over Noble Six, het nieuwste lid van de de elite-eenheid bekend als Noble Team. Wanneer Noble Team op pad wordt gestuurd om te onderzoeken waarom een relaisstation niet meer reageert, blijkt dat de Covenant de planeet Reach hebben ontdekt en op het punt staan de planeet aan te vallen. Hoewel eerste pogingen om de aanval af te weren lijken te lukken, mag deze zware strijd niet baten: een nog grotere vloot aan Covenant-schepen is op weg naar Reach, waarbij de vernietiging van de planeet het enige doel lijkt.

Vanaf dat moment gaat de strijd op Reach heel snel bergafwaarts: de soldaten van Noble Team sneuvelen een voor een en in een laatste wanhoopspoging krijgen de overgebleven soldaten een laatste missie. De AI Cortana moet veilig worden gesteld en naar het ruimteschip Pillar of Autumn worden gebracht, om te voorkomen dat ze in de handen van de vijand valt.

Het lukt Noble Team om deze missie te volbrengen, waarna de Pillar of Autumn onder zwaar vuur de planeet kan vertrekken. Zonder Noble Team welteverstaan, want de laatste overlevende Noble Six blijft achter op de planeet om een laatste tegenstand te bieden tegen de Covenant. Alleen en zwaar in de minderheid sneuvelt uiteindelijk ook Noble Six, maar wel met de gedachte dat de Pillar of Autumn de planeet heeft weten te ontsnappen.