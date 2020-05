Doordat het spel zo populair was, gingen fans al snel hun eigen toernooien op Summoner’s Rift, de standaard 5v5 map, organiseren. Hierdoor werd voor Riot Games duidelijk dat er veel interesse was in de competitieve aspecten. Het resultaat was het eerste wereldkampioenschap League of Legends, welke in juni 2011 plaatsvond, tijdens de enorme LAN-party DreamHack. Door de hoge populariteit van dit eerste kampioenschap, besloot Riot om zich met League of Legends verder uit te breiden binnen de eSports scene.

Riot Games wilde niet dat derden de controle zouden krijgen over hun toernooien. Reden genoeg om in 2012 zelf de League Championship Series te starten, afgekort ook wel de LCS. Vandaag de dag kennen we vier regiogebonden hoofdseries binnen de League of Legends eSports: de LCS (Verenigde Staten), de LEC (Europa), de LCK (Korea) en de LPL (China). Vandaag gaan we bekijken hoe deze series in elkaar steken en wat de opvallendheden zijn.