Herrezen en afgestoft

World of Warcraft Classic: Wrath of the Lich King is inmiddels een paar weken uit en de eerste spelers hebben hun personages al naar level 80 gebracht in deze afgestofte versie van de tweede uitbreiding van de MMO. Niet alleen de quests, de dungeons en straks de raids van Wrath of the Lich King zijn een trip down memory lane, maar ook de introductie van de eerste nieuwe class in World of Warcaft is een memorabel moment. We gingen terug in de tijd en beleefden opnieuw het begin van het avontuur van de Death Knight.

Voor een MMO die sinds 2004 regelmatig uitbreidingen en updates heeft gekregen, verwacht je niet dat het aantal nieuwe classes sinds release op één hand te tellen is. Toch telt World of Warcraft op het moment van schrijven slechts drie nieuw geïntroduceerde classes sinds release, waar er eind dit jaar met de nieuwe uitbreiding Dragonflight nog een bij komt. Uitbreidingen die een nieuwe class toevoegen, zijn daarom altijd bijzonder geweest in de geschiedenis van WoW en Death Knights waren in alle opzichten een eerste keer voor Blizzard.

De rotte appels

Wie met de release van Wrath of the Lich King voor een Death Knight gaat, begint zijn avontuur in Northrend meteen heel anders. Om te beginnen: het avontuur begint niet in Northrend. In plaats daarvan begin je ergens hoog in de Eastern Kingdoms en sta je in dienst van niemand minder dan de Lich King, de grote bad guy van deze uitbreiding. In een introductie-questlijn doorloop je het verhaal van een Death Knight die dood en verderf zaait op het commando van de Lich King en zich uiteindelijk loswrikt van zijn controle.

Om je leven te beteren – bij wijze van spreken dan, want elke Death Knight is al dood – sluit je je afhankelijk van je race aan bij de Horde of Alliance, en die zitten niet per se op je te wachten. De inwoners van respectievelijk Ogrimmar en Storwind zijn namelijk niet vergeten dat je tot voor kort nog met je grote zwaard en je Death Grip hun familieleden uitmoordde. Een vernederende tocht door de stad waarbij je wordt bekogeld met rotte appels volgt.

Balans

Na de vernederende tocht schud je het rottend fruit van je af en begint een vrij gemakkelijke weg naar de top. De Death Knight was bij zijn introductie in 2008 namelijk overpowered en tot op zekere hoogte is dat met de release van Wrath of the Lich King Classic nog steeds een beetje zo. Hoewel Blizzard niet meer naar de balans hoeft te zoeken zoals bij de introductie 14 jaar geleden, loop je met een Death Knight nog steeds erg gemakkelijk door de content van de Burning Crusade heen, om vervolgens ook in Northrend goed huis te houden.

De absolute overpowered ervaring zoals bij de originele release is er helaas niet meer bij, al zullen de andere classes daar erg blij mee zijn. Het is ook meteen het antwoord op de vraag waarom er niet meer classes zijn toegevoegd door de jaren heen: het is gewoon heel lastig om de juiste balans te houden tussen alle classes. In een terugblik vertellen de ontwikkelaars mooi wat voor een uitdaging het was om de introductie van een nieuwe class soepel te laten verlopen, want dat ging niet vanzelf. Want hoewel hero classes in World of Warcraft niet bedoeld zijn om sterker te zijn dan de ‘gewone’ classes, waren de Death Knights dat bij release zeker wel.

Toch was de Death Knight niet alleen populair, omdat de balans in het begin van Wrath of the Lich King wat teveel in het voordeel was de ex-Arthas-minions. De Death Knight was een bijzonder combinatie van een soort duistere Paladin met necromancy-krachten. Death Grip, waarmee je een doelwit door de lucht naar je toetrekt, leek zo gegrepen uit het arsenaal van Darth Vader en ook het oproepen van rottende ghouls spreekt erg tot de verbeelding. Daarnaast kregen dungeon- en raid-teams er een potentiële tankrol bij met de Blood-specialisatie van de Death Knight- en tanks zijn altijd broodnodig.

De eerste, maar niet de laatste hero class

Death Knights waren niet alleen de eerste nieuwe class, maar ook de eerste hero class. Deze classes beginnen niet bij level 1, maar op een hoger level dat aansluit bij een uniek verhaal. Bij de Death Knights is dat het loskomen van de Lich King, bij de andere hero class Demon Hunters was het uit de schaduw komen van Illidan en opgenomen worden in zowel de Horde als Alliance.

Sinds de release van de game is er maar één ‘gewone’ class toegevoegd aan World of Warcraft en dat is de Monk in Mists of Pandaria. De vierde nieuwe class Evoker wordt later dit jaar toegevoegd aan de game met de release van Dragonflight. Ook dit zal weer een hero class zijn met zijn eigen introductieverhaal. Daarnaast kan de Evoker alleen worden gespeeld in combinatie met het nieuwe Dracthyr-ras.

Spelers van Wrath of the Lich King Classic hoeven zich niet druk te maken over concurrerende hero classes of draken (behalve Sindragosa dan). De Death Knight zal de komende jaren nog de enige nieuwe class blijven op de Classic-servers van World of Warcraft.