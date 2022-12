De 22 van 2022: God of War Ragnarök overtreft de torenhoge lat

De overtuigende nummer 1

We zijn aangekomen bij de nummer 1 van de 22 van 22. De pole position van het hele jaar waarin films, series, gear en games toch heel veel te bieden hadden. Dit jaar was onze redactie heel erg eenduidig als het gaat om de nummer één. Een videogame waar al jaren naar uitgekeken werd en samen met die andere topper Elden Ring – onze nummer drie – het leven van een gamer een heel stuk mooier hebben gemaakt.

Natuurlijk hebben we het over God of War Ragnarök, die recentelijk nog een tas vol trofeeën heeft ontvangen bij The Game Awards. Wij hebben geen beker voor op de schoorsteenmantel van Santa Monica of PlayStation, maar wel een ode aan hét hoogtepunt van 2022.

De bijzonder hoge lat

Het blijft lastig om hoge verwachtingen waar te maken, vooral als je hebt bewezen een enorm hoog niveau aan te kunnen tikken. In feite heeft Santa Monica met God of War (2018) zelf een hele hoge lat gelegd voor de toekomst. Het totaalplaatje was misschien niet perfect, maar veel onderdelen waren dat in mijn ogen wel. Een meeslepend verhaal tussen Kratos en zijn zoon Atreus, die samen het verlies van een geliefde verwerken en tegelijkertijd proberen een koude band tussen elkaar op te warmen.

Dit allemaal in een compleet nieuwe wereld van de Noorse mythologie en natuurlijk de enorme verandering van toon. Kratos is niet meer die constant boze man die om de dag een orgie heeft en levens neemt omdat het gewoonweg kan. Hij heeft nu een baard, een kind en meer emoties dan alleen woede. Hij heeft sinds 2018 meer dimensies, waardoor Kratos een heel boeiend personage is geworden. Samen met de bevredigende gameplay, indrukwekkende designs en epische soundtrack van Bear McCreary is er in 2018 een lat gecreëerd voor het vervolg die bijna niet te halen lijkt. Toch hebben ze het bij Santa Monica en PlayStation geflikt.

Meer is beter

De oplossing om God of War Ragnarök zijn voorganger te laten passeren was het volgende. Maak alles grootser, geef meer van wat we al kennen en zorg voor een goed verhaal. Klinkt als een simpel plan, maar hier is vier jaar lang keihard aan gewerkt. Op alle flanken is er gesleuteld en er zijn een aantal minpuntjes uit het origineel aangepakt. De variatie in vijanden en eindbazen is veel beter, het vechtsysteem is uitgebreider met nieuwe wapens en we kunnen eindelijk alle negen rijken bezoeken. Kortom de algehele productie is groter, mooier en beter.

Ondanks al deze verbeteringen blijft het verhaal nog steeds de ster van de franchise. God of War Ragnarök is vooral het verhaal van Atreus en hoe hij langzaam transformeert van BOY! naar MAN! Het einde van de wereld is nabij doordat papa Kratos een paar goden letterlijk de nek heeft omgedraaid en daar zijn een heleboel andere goden niet heel blij mee. Het is heel erg fijn om de grote namen uit het Noorse pantheon te leren kennen op een hele andere manier dan men zou verwachten, na bijvoorbeeld het universum dat Marvel heeft gecreëerd. Santa Monica heeft gekozen voor een versie van de goden die meer trouw is aan de mythologische (dicht)boeken als de Edda, waar ik zo ontzettend gefascineerd door ben.

Het leverde wat kritiek op bij een flink aantal gamers, maar het eerste screenshot van een roodharige Thor met bierpens vond ik echt fantastisch. De slinkse Odin die bijna overkomt als een maffiabaas, de egocentrische Heimdall en de prachtige blonde godin Sif. De bestaande literatuur kwam eindelijk een keer redelijk “realistisch” in beeld en daar ben ik Santa Monica nog het meeste dankbaar voor.

God of War Ragnarök is terecht onze nummer 1 van de 22 van 22, om alle redenen die ik heb opgenoemd en om nog veel meer redenen waar ik simpelweg de tijd niet voor heb om ze allemaal op te sommen.