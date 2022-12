De 22 van 2022: Elden Ring is een waardige nummer drie

Een nieuwe lat voor de open wereld

Eén van de meest fenomenale spellen van dit jaar is Elden Ring, gemaakt door FromSoftware. Elden Ring heeft al veel prijzen gewonnen (waaronder Game of the Year) en bij Pixel Vault komt dit mooie spel op plekkie nummer 3 van de top 22 van 2022. Tijd om een ode aan Elden Ring te schrijven door het spel kort onder de loep te nemen en te kijken wat het nou zo goed maakt. Hoe staat het in lijn met andere spellen van het Soulsborne-genre en verdient het daadwerkelijk de Game of the Year-titel?

Elden Ring is het meest succesvolle spel van FromSoftware ooit en niet zo’n klein beetje ook. Met ruim 12 miljoen verkochte spellen op het moment van uitgave is het alle spellen in de Soulsborne-franchise voorbijgegaan. De game verkocht zelfs beter dan alle Dark Souls bij elkaar. Momenteel zit Elden Ring op ruim 17 miljoen verkochte exemplaren. Met de onlangs uitgebrachte PvP-DLC (Colosseum) en een eventueel aankomende story-DLC zal dit succes alleen maar meer groeien. Maar waar komt dit succes vandaan?

Voor jong en oud

Elden Ring is de meest toegankelijke Soulsborne-game tot nu toe. Het welbekende “Git gud” is niet meer zo van toepassing (op een paar eindbazen na), waardoor mensen die wat minder goed zijn in dit soort spellen of weinig tijd hebben alsnog kans hebben op een leuke ervaring. Het hardcore systeem van alle Soulsborne-spellen zit er wel nog steeds in. Maar door middel van vele nieuwe toevoegingen en ideeën kun je het spel zo moeilijk, maar ook zo makkelijk maken als je zelf wilt.

De keuze om er een open wereld van te maken was een juiste beslissing. Er is zoveel te doen en als je ergens vastzit zijn er genoeg plekken om je weer even te vermaken. Ondanks de gekopieerde boss hier en daar zit de wereld bomvol interessante locaties zonder dat het echt als repetitief aanvoelt. Zelfs de gebruikelijke FromSoftware-gebieden die ongelooflijk irritant en lastig kunnen zijn en waar Torrent je helaas niet kan redden, kunnen wat leuks bieden door je te belonen. Het nadeel hiervan is wel dat je extreem sterk kunt worden door alle extra content te doen, waardoor het spel en de bosses erg makkelijk kunnen worden. Iets wat natuurlijk wel hartstikke fijn is voor de casual speler.

Rise as a Tarnished

De beste punten van deze spellen zijn toch wel altijd de eindbazen, het diep verstopte verhaal en de muziek. Op het moment van het opstarten word je al gelijk begroet met één van de meest epische main themes ooit, wat gelijk de toon van het spel zet. Dit wordt het hele spel doorgezet tot het einde, waarmee elke boss het nogmaals versterkt. Dan heb ik het wel over de grote bosses die hun eigen introfilmpje hebben voor het gevecht en een groot deel toevoegen aan het verhaal, zoals Starscourge Radahn: één van de hoogtepunten van alle bosses.

Radahn is een gigant van een vent en laat je dat ook voelen met elke klap die hij geeft. Halverwege heeft hij zelfs zo’n mooie dodelijke verrassing dat het een iconisch moment in gaming is geworden. Het is een boss die je niet zomaar aankunt. Hij is één van de weinigen die je echt moet leren kennen om hem te verslaan en dus een uitdaging geeft. Maar hij is wel goed te leren voor de nieuwe spelers. Niet zoals de moeilijkste boss die ooit is gemaakt door FromSoftware: Malenia. Deze boss is zo lastig dat veel spelers erover klagen. Zij liet mij zelfs even denken dat hier misschien iets misging in het spel. Het is een boss die je perfect zult moeten verslaan, want na één fout is het al bijna gegarandeerd klaar. Gelukkig is het geen verplichte boss en zit ze zelfs goed verstopt, anders hadden veel spelers Elden Ring waarschijnlijk opgegeven bij haar.

Samen in een vollere boot

Voor de veteranen van dit genre is het een geweldig spel, maar niet de beste. Hoe goed Elden Ring ook is, toch wint het niet van spellen zoals Bloodborne en Sekiro als het aankomt op alle FromSoftware-games (in het Soulsborne-genre), waar de uitdaging groter is en de beloning zoveel fijner. Die spellen waren namelijk echt perfect in dit genre en waren ook een stuk intenser, maar misschien wel te intens voor de normale speler. Dat is waar Elden Ring zo geweldig in is: het samenbrengen van alle soorten spelers.

Als je nog nooit een Soulsborne-spel hebt aangeraakt is dit het juiste moment om in te stappen. Het begin is erg vriendelijk en geeft je een kans om gevoel voor het spel te krijgen. Ook is er al redelijk wat uitdaging in het begin waar je makkelijk en snel van leert. Het is bijna het perfecte spel als het gaat om de open wereld en is dus iets wat je niet mag missen. Er schuilen nog veel geheimen en uitdagingen in het spel die het zeker waard zijn om te gaan beleven en waar ik eigenlijk nog uren over kan praten. Een terechte Game of the Year-winnaar en een terechte plek drie bij Pixel Vault.