Op het internet is niet iedereen het met elkaar eens over deze game. De meesten lopen er niet mee weg en de game verscheen dan ook al snel in de budgetbakken. Aan de ene kant kan ik me er wel in vinden. Het verhaal wordt veelal verteld via een walkie-talkie en mist dus soms wat diepgang. Wat ik wel tof vond, is dat de game midden in de apocalyps begint en door middel van flashbacks terugkijkt op wat er vooraf gebeurde.

Doordat het verhaal niet zo diep is, was dit precies de game die ik even zocht voor deze periode. Achterover hangen, spulletjes verzamelen en nieuwe mensen ontmoeten. Af en toe plantjes zoeken en sparen om zo meer vertrouwen te verkrijgen in een settlement; het lijkt bijna een duistere Animal Crossing.