Don’t be sorry, be better

Ik spendeer nog altijd aardig wat uurtjes in de buitenaardse omgevingen van Destiny 2. Seizoen na seizoen duik ik de game in om te zien wat er nieuw is, wat er anders is en, uiteindelijk, wat er nog hetzelfde is. Helaas zie ik met het verstrijken van de seizoenen ook steeds meer irritatie, frustratie en onbegrip vanuit de community komen. Raakt Bungie de weg kwijt of moeten spelers hun verwachtingen beter leren temperen? Het is een genuanceerd verhaal…

Honderden uren heb ik de afgelopen jaren in Destiny 2 gestopt. Eigenlijk wilde ik neerzetten hoeveel uren dat precies waren, maar dat lukt op het moment van schrijven niet. Door een aantal bugs met de release van een nieuwe dungeon kort geleden moest de API die veel tools gebruiken tijdelijk offline. Irritatie en teleurstelling alom bij fans, want die connectoren die de API beschikbaar stelt, worden door veel spelers dagelijks gebruikt: om statistieken te bekijken, om gemakkelijk wapens en load-outs te wisselen of om de digitale inboedel op orde te houden.

Een stevig schild tegen alle kritiek is gewenst.

Er is reden tot klagen…

Het is een terugkerend probleem bij Destiny 2, zoals bij meer live-service games. Bij het introduceren van nieuwe content loopt lang niet alles vlekkeloos. Servers liggen plat, in-game items zijn niet beschikbaar en nieuwe beloofde features werken niet naar behoren, of gewoon helemaal niet. Daar mag je over klagen als speler, helemaal terecht. Het product waar je voor betaald hebt en naar uitkeek doet het niet wanneer jij net hoopte te gaan spelen en natuurlijk is dat een tegenvaller.

Een andere, veelgehoorde klacht die ik ergens wel kan begrijpen, maar waar ik niet direct evenveel sympathie voor heb is het seizoensmodel van de game. Ongeveer iedere drie maanden begint er een nieuw seizoen in Destiny 2 met een nieuw verhaal, nieuwe content, nieuwe wapens en nieuwe manieren om spelers bezig te houden. Daarbij volgen de afgelopen zes seizoenen eigenlijk hetzelfde format.

Gamers klagen nu al enkele seizoenen dat het model te voorspelbaar is geworden enn dat de content niet spannend genoeg is. Het aantal actieve spelers loopt ieder seizoen eerder en verder terug, met minder spelers die terug lijken te komen. “Gooi het model om!” roepen ze en “Ik betaal ieder kwartaal geld hiervoor, ik hoor wat fatsoenlijks te krijgen!” Alleen snappen veel spelers niet hoe het ontwikkelen en onderhouden van een game werkt, of ze hebben er in ieder geval geen begrip voor.

Het seizoensmodel had in 2018 al dezelfde vorm als dat het nu heeft.

‘Even’ je model omgooien is geen optie

Het kwartje dat niet lijkt te vallen is dat je niet ‘zomaar even’ je model omgooit. Content wordt bij producties als Destiny 2 maanden, zo niet jaren vooruit bedacht. Dat we nu net een nieuw seizoen krijgen, wil niet zeggen dat Bungie nu ook pas aan het volgende seizoen is begonnen. Waar we nu bij seizoen 19 zijn, werkt Bungie ondertussen waarschijnlijk al aan seizoen 22, 23 of 24. Het omgooien van een model brengt veel impact met zich mee: systemen moeten worden herschreven, productieschema’s moeten worden aangepast en plannen die er waren kunnen uit het raam.

Treft ontwikkelaar Bungie dan helemaal geen blaam? Zeker wel, maar de manier waarop is zeker anders dan veel gamers willen geloven. Een vaker gehoorde en zeker terechte klacht is dat Bungie niet voldoende openheid geeft in de ontwikkeling van Destiny 2, momenteel het voornaamste project. Er komt te weinig informatie naar buiten en het duurt te lang voordat er informatie gegeven wordt. Nieuwe content wordt pas op het allerlaatste moment aangekondigd en er wordt in eerste instantie vaag gedaan over waarom content die spelers graag zouden zien niet komt. Vaak is het dan ook nog zo dat wanneer er informatie naar buiten komt, dit precies niet de informatie was waar fans op zaten te wachten.

Natuurlijk luistert Bungie wel naar de feedback die het krijgen vanuit de community, maar kan duidelijk nog stappen maken in het beter en vaker uitdragen van de visie voor de game. Idealiter laat je dit vanuit de mensen achter de game zelf komen, maar gezien ook Bungie dit jaar te maken had met doodsbedreigingen aan het adres van de ontwikkelaar, snap ik dat het daarmee is gestopt. Dat hoeft echter niet te betekenen dat het bedrijf zelf niet informatie kan delen. In de toekomst moet er meer openheid en duidelijkheid zijn, Bungie. Na dertig jaar ontwikkelervaring moet je beter weten, net zo goed als dat je nooit iedereen tevreden krijgt.

De boodschap lijkt ondertussen aangekomen bij Bungie: de ontwikkelaar heeft laten weten dat het seizoensmodel op de schop gaat, maar op zijn vroegst pas in seizoen 21. Dus ondergetekende moet nog minstens een half jaar zeurende ‘fans’ aanhoren over het seizoensmodel, waarna ze waarschijnlijk wat anders vinden om over te mopperen. Hopelijk breekt de cyclus ooit een keer…