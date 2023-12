Naast wereldvrede is dit mijn allergrootste kerstwens

Lieve kerstman,

Wilt u zo goed zijn om op 25 december weer bij vele tienjarigen de 18+-game Call of Duty: Modern Warfare 3 onder de kerstboom te leggen? Liefst bij kinderen die geen enkele ervaring hebben in het FPS-genre, behalve met het onvermijdelijke Fortnite. Mijn kill/death ratio (KDR) en win/lose ratio (WLR) zijn momenteel precies 1.00 en ik wil deze graag boosten over de ruggetjes van de jaarlijkse Christmas Noobs. Alvast bedankt.

Beste Dirk Sung,

Het loopt storm met aanvragen voor Modern Warfare 3. Ondanks de review-bombing en de verbitterde reacties van journalisten die in wezen alleen over de aanschafprijs en de campaign klaagden, is de game een enorm succes. Ook hier op de Noordpool is iedereen het er stiekem toch wel over eens dat we de beste 6v6-multiplayer in jaren kunnen spelen en dat is uiteindelijk wat het zwaarst weegt.

De Christmas Noobs staan dus al te trappelen om in horden de servers te bestormen, maar jij zult daar helaas niet van profiteren. Lead developer Sledgehammer heeft net als in de voorbije jaren een strikte vorm van skill-based matchmaking (SBMM) in de code opgenomen. Iedereen speelt dus tegen gamers van ongeveer hetzelfde niveau. Noob tegen noob, god tegen god en in jouw geval: net bovengemiddelde speler tegen net bovengemiddelde speler.

Ik snap dat je het als in de begindagen van Call of Duty (ook al was er toen ook al een losse vorm van SBMM) graag weer eens op wilt nemen tegen spelers die met hun gezicht naar de muur een granaat staan te koken of hun shotgun als sniper rifle gebruiken, maar die zul je in jouw lobby’s niet aantreffen. Nee, jij zult moeten zweten met de quickscopers, tryhards en professionele campers van deze wereld. Sorry, ik kan geen wonderen verrichten natuurlijk. Oh wacht…

Een heet hangijzer

Zoals prominente YouTubers Drift0r en TheXclusiveAce met gedegen statistisch onderzoek hebben aangetoond, is strikte SBMM al jaren in Call of Duty geïmplementeerd. Activision heeft dat een paar weken geleden ook eindelijk zelf toegegeven. De SBMM in Modern Warfare 3 komt erop neer dat de game naar je laatste matches kijkt en op basis daarvan beslist wie er bij jou in de lobby komen. Speel je een reeks goede potjes, dan word je in moeilijkere lobby’s gegooid en vice versa. Het effect daarvan op je KDR en WLR is grofweg hetzelfde als bij een matching op algemene statistieken: ze blijven in de lage cijfers hangen.

SBMM is er natuurlijk niet voor niets. Een of ander algoritme van Activision heeft berekend dat het winstgevend is binnen het verdienmodel dat momenteel gehanteerd wordt. Vooral het behoud van spelers gedurende het loopjaar is daarbij belangrijk, omdat zij de big spenders zijn met betrekking tot battle passes en cosmetics. De Christmas Noobs en andere zwakke schakels, die een groot deel van de Call of Duty-gemeenschap vormen, blijven niet plakken als ze match na match afgeslacht worden.

Kijk, zonder handen!

SBMM zal daarom waarschijnlijk een deel van Call of Duty blijven, ook al is er een sterke roep van de veteranen en/of betere spelers om weer volledig gemengde lobby’s te implementeren. Ikzelf behoor tot de veteranen (niet zozeer de betere spelers) en kan me nog het plezier herinneren dat dit met zich meebracht. Ja, er waren potjes dat je 1-50 ging, maar ook omgekeerd. Je speelde tegen trickshotters die jouw knullige acties in een compilatie op YouTube zetten, maar ook tegen mensen die geen handen leken te hebben. Die mix was hartstikke leuk: je wist nooit wie of wat de volgende match zou brengen.

Tegen tegenstanders van SBMM wordt vaak ingebracht dat ze enkel de lobby willen domineren en argeloze noobs afslachten, het zogenaamde pub stomping. Ze zouden niet moeten huilen dat dat nu niet meer kan. Ik herken mezelf daar zeker in, maar strikte SBMM heeft ook wel degelijk objectieve nadelen die elke speler raken.

Slechte verbindingssnelheid

Om te beginnen worden de internetverbindingen tussen spelers statistisch gezien slechter als SBMM prevaleert over verbindingssnelheid. Het aanbod van goed verbonden spelers waartegen je kunt spelen wordt automatisch kleiner. Ikzelf heb razendsnel bekabeld glasvezelinternet, maar toch kan de game vrijwel nooit een lobby vinden op de laagste pings. Dit heeft tot gevolg dat er ongewenste vertragingseffecten optreden, met als meest frustrerende dat de tegenstanders jou in sommige matches een fractie van een seconde eerder zien dan andersom. En dat betekent natuurlijk een retourtje respawn-scherm in de snelle arcade-shooter die Modern Warfare 3 is.

Mocht je toch in een lobby terechtkomen waarin alles goed lijkt te werken, dan kun je daar helaas niet van genieten in de volgende match, want de game haalt de lobby’s na elke match uit elkaar. Iedereen wordt weer in de spelerspool geschud. Activision heeft nooit gezegd waarom ze tegenwoordig aan het lobby disband-systeem vasthouden, maar SBMM is waarschijnlijk een van de redenen. Zo kan na elke match weer berekend worden welke spelers bij elkaar ‘horen’, gebaseerd op hun recente prestaties.

Wat is mijn rang?

Een tweede nadeel van strikte SBMM is dat het bepaalde spelers minder motiveert om beter te worden. Op het eerste gezicht lijkt SBMM juist motiverend te werken, omdat je met spelers van jouw kaliber speelt en dus altijd goed je best moet doen. Dit maakt je normaal gesproken een betere speler. Het probleem is echter dat de game niet duidelijk aantoont dat je beter wordt, omdat je KDR en WLR vrijwel hetzelfde blijven met SBMM. In Modern Warfare 3 weet je niet goed waar je staat ten opzichte van de andere gamers in de gemeenschap. Er is geen beloning om beter te worden en dat werkt voor veel mensen demotiverend.

De oplossing die vaak wordt aangedragen door tegenstanders van strikte SBMM is om dit systeem uit public matches te verwijderen (geen verrassing natuurlijk) en een ranked ladder te maken voor spelers die elke seconde in de game peentjes willen zweten. Ranked lobby’s hebben per definitie strikte SBMM, maar daar werkt het belonend, omdat je kunt stijgen en dalen in de ranking. Je weet waar je voor zweet. Het ranked seizoen van Modern Warfare 3 begint ergens in januari, maar strikte SBMM zal waarschijnlijk ook gewoon van kracht blijven in de rest van de playlists. Dat is onlogisch, maar je weet wel: algoritmes en geld.

Heldere luchten

Tenslotte heeft strikte SBMM ook consequenties voor de gameplay van Modern Warfare 3. Niet alleen jij, maar iedereen in je lobby moet keihard werken voor elke kill en een ongeluk zit in een heel klein hoekje. Het effect hiervan is vooral merkbaar bij de killstreaks: die blijven laag, want de 50-1-matches zijn vrijwel niet meer mogelijk.

Ik heb inmiddels zeshonderd potjes 6v6-multiplayer in Modern Warfare 3 gespeeld (ja, ik kom weinig buiten), maar ik heb welgeteld één Chopper Gunner (13 kills) gezien. Om over de hogere killstreaks of meneertje Nuke nog maar te zwijgen. De tijden van Modern Warfare 2 (2009) waarin bij elke match op Wasteland zeven AC-130’s overvlogen zijn al lang voorbij, maar het is jammer dat het gewoon niet meer lukt om structureel zware machinerie in te zetten.

Ook de wapendiversiteit is treurig in mijn lobby’s. Er zitten 115 wapens in de game, maar LMG’s, marksman rifles en battle rifles (behalve de BAS-B) kunnen net zo goed niet bestaan, want niemand gebruikt ze. Nu waren dat nooit de meest populaire wapencategorieën, maar in gemixte lobby’s werd nog weleens wat uitgeprobeerd en geëxperimenteerd. In de zweethutten die SBMM oplevert is er echter geen pardon voor ‘zwakke’ wapens, want je wordt genadeloos afgestraft. Als je niet voldoet aan de meta is het eigenlijk niet mogelijk om de match te spelen.

Wat vind jij van strikte SBMM?

Mijn standpunt ten opzichte van SBMM in public matches zal intussen wel duidelijk zijn en ik voel mij gesterkt door de mening van vrijwel alle prominente Call of Duty-YouTubers. Zij kaarten dit ‘probleem’ periodiek aan, maar Activision buigt (nog) niet.

Maar wat vind jij? Moet strikte SBMM in public matches blijven bestaan of zie je liever een mix van spelers met verschillende vaardigheidsniveaus? Ben je misschien zelf een Christmas Noob (niets mis mee, dat zijn we allemaal geweest) die God en Activision op blote knietjes dankt dat niet elke match een slachtpartij is met jou als vee? Of ben je een geharde veteraan die jarenlange skillprogressie terug wil zien in zijn stats? Laat het ons weten in de comments.